Bursa uludağ'da kaybolan 2 dağcı için böyle sesli arama yapıldı
Haberler » Güncel » Bursa uludağ'da kaybolan 2 dağcı için böyle sesli arama yapıldı - Haber

Bursa uludağ'da kaybolan 2 dağcı için böyle sesli arama yapıldı

Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı bulmak için ekipler seferber oldu (5)Uludağ Göller Bölgesi'nde, mağaraların olduğu noktada yoğunlaştırılan çalışmalar sırasında, sesli arama da yapıldı.

03.12.2019 17:25 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:25
Bursa uludağ'da kaybolan 2 dağcı için böyle sesli arama yapıldı

'da kaybolan 2 dağcıyı bulmak için ekipler seferber oldu (5)

Uludağ Göller Bölgesi'nde, mağaraların olduğu noktada yoğunlaştırılan çalışmalar sırasında, sesli arama da yapıldı. Ekipler, 'Mert' ve 'Efe' diye bağırarak, belirlediği noktalarda bir süre yürüyüp, kayıp dağcıları aradı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Berktuğ ÖNCÜ- Semih ŞAHİN- Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA, (DHA)

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler