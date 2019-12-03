Bursa uludağ'da kaybolan 2 dağcı için böyle sesli arama yapıldı

03.12.2019 17:25 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:25

Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı bulmak için ekipler seferber oldu (5)

Uludağ Göller Bölgesi'nde, mağaraların olduğu noktada yoğunlaştırılan çalışmalar sırasında, sesli arama da yapıldı. Ekipler, 'Mert' ve 'Efe' diye bağırarak, belirlediği noktalarda bir süre yürüyüp, kayıp dağcıları aradı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Berktuğ ÖNCÜ- Semih ŞAHİN- Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA, (DHA)

Kaynak: DHA