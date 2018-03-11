Bursa Uludağ'da Hem Kış Hem Bahar

Beyaz Cennet Uludağ'da tatilciler, baharı ve kışı bir arada yaşadılar. Hafta sonu güneşli bir günde Uludağ'a günübirlik gelen tatilciler, hem kayak yaptı, hem de güneşin tadını çıkardılar.

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'a tatilciler bu hafta sonunda da akın etti. Birinci ve ikinci bölgedeki pistleri dolduran yüzlerce tatilci kayak yaparaak hafta sonunun tadını çıkardılar. Güneşli bir günle birlikte özel turlarla, kendi özel araçlarıyla veya teleferikle Uludağ'a gelen tatilciler ve Arap turistler baharı ve kışı bir arada yaşadılar. Pistlerin cıvıl cıvıl olduğu Uludağ'da işletmeciler, kar kalınlığının 145 santimetre olduğunu, özellikle hafta sonları yerli ve yabancı tatilcilerin dağa akın ettiğini söylediler.

Bu kış yaşadıkları yerlerde kar görmediklerini belirten tatilciler, kar özlemini Uludağ'a gelerek giderdiklerini, zamanlarını kayak yaparak geçirdiklerini söylediler.Bazı tatilciler ise, birinci ve ikinci bölge arasında yürüyüş yaptılar. Özellikle Arap ülkelerinden gelen turistler, bir işletmenin bahçesine yapılan kar adamla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.