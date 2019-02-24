Bursa Uludağ'da Hafta Sonu Yoğunluğu

Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu

KIŞ turizminin gözde merkezlerinden biri olan Uludağ, hafta sonu tatilci akınına uğradı. Kayak pistleri dolup taşarken, oteller yüzde 100 doluluğa ulaştı. Telesiyej ve teleski girişlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'a hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Hafta sonunu ve 2 gündür etkili olan kar yağışını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler Uludağ'a akın etti. 2 gündür kar yağışının etkili olduğu Uludağ'da pistler de kayak ve snowboard yapanlarla doldu taştı. Kar yağışının devam ettiği Uludağ'da kar kalınlığı 164 santimetreye ulaşırken hava sıcaklığı ise en düşük sıfırın altında 13, en yüksek sıfırın altında 8 derece olarak ölçüldü. Uludağ'da kar yağışının ve sisli havanın önümüzdeki haftaya kadar devam etmesi bekleniyor.

Kütahya'da Üniversite okuyan ve tatil için geldiğini belirten Elif Balaban,'Uludağ'a kayak yapmak için geldim. Ama bu pist acemi pisti olduğu için çoğu kişi kayak yapmayı bilmediği için çarpışıyoruz. Hafta sonu olduğu için çok yoğun kayak yaparken bile zorlanıyoruz. Biraz önce kayak yapan bir kız üzerime çıktı maalesef böyle kötü şeyler olabiliyor. Telesiyej ve teleskilerde neredeyse 1 saattir sıra bekliyoruz, artık çıkmayı bırakıp burada kendi imkanlarımız ile kayıyoruz. Bayağı yoğun ama Uludağ tatil yapılabilecek en güzel yerlerden bir tanesi' diye konuştu.

Kaynak: DHA