Bursa Uludağ'da Hafta Sonu Yoğunluğu

Kış Turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Kış sezonunun daha başlamamasına rağmen günübirlikçiler, 30 santimetreye ulaşan karın üzerine kızak ve kayak yapma keyfini yaşadı.

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle öğrenciler ve günübirlikçiler, Uludağ'a gelerek karın keyfini çıkartıyor. Günübirlikçiler, 30 santimetreye ulaşan karın üzerinde kayak ve kızak ile kayarak gönüllerince eğlendi. Bazı vatandaşların ise fotoğraf çekinerek bugünü ölümsüzleştirdiği görüldü. Yeni sezonun daha açılmamasına rağmen dolan Uludağ'da, hava sıcaklığı -3 derece olarak ölçülürken, bu gece yarısı kar yağması ve kar kalınlığının 50 santimetreye ulaşması bekleniyor. Günübirlikçiler, Uludağ'a sezonun daha açılmadığını, ancak kar yağması ile soluğu burada aldıklarını, kayak ve kızak ile kayarak hafta sonu tatillerini burada değerlendirdiklerini belirtti.