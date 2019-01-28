Bursa Uludağ'da Günübirlikçilerin Vazgeçilmezi 'Naylon Ski'

Kış turizminin en önemli merkezlerinden olan Uludağ, günübirlikçilerin akınına uğradı. Bursa-Uludağ yolunda 11 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, Sarılan ve Milli Parklar Bölgesi mangalcılarla doldu. Ayrıca poşet ve minder ile kayarak tatilin keyfini çıkartan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Uludağ, sömestr tatilinin ikinci pazar gününde günübirlikçilerle doldu. Sabahın erken saatlerinde araçları ile yola çıkan vatandaşlar, Bursa-Uludağ yolunda 11 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Milli Parklar gişelerinde trafik durma noktasına gelirken bazı sürücülerin kontak kapattığı görüldü. Uludağ zirvede kar kalınlığı yaklaşık 160 santimetre olarak ölçülürken, hava sıcaklığı eksi 7 derece olarak ölçüldü.

GÜNÜBİRLİKÇİLERİN VAZGEÇİLMEZİ 'NAYLON SKİ'

Pazar gününü karın üzerinde geçirmek isteyen günübirlikçiler, Sarıalan ve Milli Parklar bölgesindeki piknik alanlarını da doldurdu. Piknik alanlarında adım atacak yer kalmazken, mangal dumanlarından dolayı göz gözü görmedi. Mangalcıların yanında bulunan Bu bölgede yerde, ateş yakmak yasaktır tabelası da dikkatlerden kaçmadı. Çardaklarda oturan mangalcıların soğuktan korunmak için, çardağın çevresini streç film ile kapladığı görüldü. Uludağ'ın zirvesindeki tatilciler kayak keyfi yaşarken, Sarıalan ve piknik alanlarındaki günübirlikçiler ise naylon poşet, minder ve kızaklar ile kaymanın keyfini çıkardı. 'NaylonSki' ile karın keyfini çıkartan çocuklara, aileleri de eşlik etmesi renkli görüntüler oluşturdu. Kızak keyfi çıkartan çocuklar, selfie yaparak o anları ölümsüzleştirdi.

Karın üzerinde mangal ve kızak keyfini çıkartan günübirlikçiler, uzun araç kuyrukları oluştuğunu ve zirveye çıkmakta güçlük çektiklerini bu sebepten dolayı Sarıalan ve Milli Parklar bölgesinde mangal yakıp, poşetler ve kızaklar ile kaymanın keyfini yaşadıklarını söyledi.

Kaynak: DHA