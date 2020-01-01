Bursa uludağ'a tatilci akını; 5 kilometre araç kuyruğu oluştu
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Bursa uludağ'a tatilci akını; 5 kilometre araç kuyruğu oluştu

Uludağ'a tatilci akını; 5 kilometre araç kuyruğu oluştuSemih ŞAHİN-Mehmet İNANBURSA, (DHA) - KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'a akın eden yerli ve yabancı turistler, Milli Parklar gişelerinde 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

01.01.2020 15:21 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:23
Bursa uludağ'a tatilci akını; 5 kilometre araç kuyruğu oluştu

'a tatilci akını; 5 kilometre araç kuyruğu oluştu

Semih ŞAHİN-Mehmet İNANBURSA, () - KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'a akın eden yerli ve yabancı turistler, Milli Parklar gişelerinde 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Yoğun kar nedeni ile uygulama yapan jandarma ekipleri ise kış lastiği ve zinciri olmayan araçları geri çevirdi.

Yeni yılın ilk gününde Uludağ'a çıkmak isteyenler trafik nedeniyle zor anlara yaşadı. Uludağ'a akın eden günübirlikçiler, Milli Park gişelerinde uzun kuyruk oluşturdu. Görevlilerin trafik akışını rahatlatmaya çalışmasına rağmen Uludağ yolunda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Jandarma ekipleri ise Milli Park gişelerinde yaptığı kontrollerde kış lastiği ve zinciri olmayan sürücüleri geri çevirdi. Öte yandan, Uludağ'da hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derece olarak ölçülürken, kar kalınlığının 35 santimetre olduğunu belirtildi.

Kaynak: DHA

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: Bursa uludağ'a tatilci akını; 5 kilometre araç kuyruğu oluştu
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