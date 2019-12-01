Bursa uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı

01.12.2019 10:06 | Son Güncelleme: 01.12.2019 10:08

Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı.

Bursa'da, 2 bin 543 rakımlı Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, yoğun sis ve fırtınayla birlikte sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Görüş mesafesi, 5 metrenin altına düştü. Kar yağışı birinci ve ikinci oteller bölgesinde de etkili oldu. Yağışla birlikte kayak merkezinin zirvesi ve kayak pistleri beyaza büründü. Hazırlıklarını tamamlayan oteller, karın yağmasıyla birlikte ziyaretçilerine hizmet vermeye başladı. Oteller bölgesindeki kar kalınlığı tahmini 10 santimetreye ulaştı. Karayollarına bağlı ekipler ise yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, hafta içerisinde de Uludağ'da kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA