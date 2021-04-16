Bursa Ulucami'de Ramazan'ın ilk cuma namazı kılındı
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Bursa Ulucami'de Ramazan'ın ilk cuma namazı kılındı

İhlas Haber Ajansı / SAMET DOĞRU - Haberler | Güncel

Bursa Ulucami'de Ramazan'ın ilk cuma namazı kılındı Bursa'da ramazan ayının ilk Cuma namazı pandemi kuralları çerçevesinde kılındı.

Bursa Ulucami'de Ramazan'ın ilk cuma namazı kılındı

BURSA - Bursa'da ramazan ayının ilk Cuma namazı pandemi kuralları çerçevesinde kılındı.

Ramazan ayının ilk cuma namazında Bursalılar camilere akın etti. Ulucami'de namazını kılmak isteyen vatandaşlar ezan vaktinden önce camiye gelmeye başladı. Namaz saatine kadar vatandaşlar Kuran-ı Kerim okudu ve verilen vaazı dinledi. Pandemi kuralları çerçevesinde sosyal mesafeli ve kişisel seccadelerle niyaz edilen namazı çok sayıda vatandaş katıldı. Caminin için dolduktan sonra içeriye kimse alınmazken, insanlar cami avlusunda safları doldurdu.

Bursa Ulucami'de Ramazan'ın ilk cuma namazı kılındı
Bursa Ulucami'de Ramazan'ın ilk cuma namazı kılındı
Bursa Ulucami'de Ramazan'ın ilk cuma namazı kılındı
Bursa Ulucami'de Ramazan'ın ilk cuma namazı kılındı
Bursa Ulucami'de Ramazan'ın ilk cuma namazı kılındı
Bursa Ulucami'de Ramazan'ın ilk cuma namazı kılındı
Bursa Ulucami'de Ramazan'ın ilk cuma namazı kılındı
Bursa Ulucami'de Ramazan'ın ilk cuma namazı kılındı
Bursa Ulucami'de Ramazan'ın ilk cuma namazı kılındı
Bursa Ulucami'de Ramazan'ın ilk cuma namazı kılındı
Bursa Ulucami'de Ramazan'ın ilk cuma namazı kılındı
Bursa Ulucami'de Ramazan'ın ilk cuma namazı kılındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAMET DOĞRU

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