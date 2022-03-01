Bursa UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! 1 Mart Bursa'da elektrik ne zaman gelecek? Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

BURSA (Haberler.com) - Bursa elektrik kesintisi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 1 Mart Salı günü Bursa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bursa'da Osmangazi elektrik kesintisi, Yıldırım elektrik kesintisi, Nilüfer elektrik kesintisi ve İnegöl elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Bursa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Bursa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Bursa elektrik kesintileri şu şekildedir:

1 Mart Salı günü 10:00 - 11:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, CUMALIKIZIK, DEĞİRMENÖNÜ, KARAPINAR, HAMAMLIKIZIK mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

1 Mart Salı günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, GEMLİK ilçe, BÜYÜKKUMLA, KUMLA, HAYDARİYE, KÜÇÜKKUMLA, CUMHURİYET, KARACAALİ, NARLI mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

1 Mart Salı günü 09:30 - 12:00 saatleri arasında BURSA ili, İNEGÖL ilçe, KARALAR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

1 Mart Salı günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, SANTRAL GARAJ, KÜPLÜPINAR mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

1 Mart Salı günü 13:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, DEMİRTAŞ CUMHURİYET mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.





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