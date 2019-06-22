BURSA Türkiye'nin en büyük ıhlamur ormanında hasat başladı

Türkiye'nin en büyük ıhlamur ormanında hasat başladı

Türkiye'nin en büyüğü olan Karacabey ıhlamur ormanlarında hasat başladı. Hasat, sezon boyu yerel halk ve turistler tarafından yapılacak.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan ıhlamur ormanlarında ıhlamur hasadı başladı. Hasat, sadece yerel halk ve bazı turistler tarafından yapılırken sezon yaklaşık 1 ay sürecek. Şifa kaynağı olarak görülen ıhlamur toplandıktan sonra kurutulup satışa sunulacak. Ihlamurun kilogramının bu yıl 80 lira civarında olması bekleniyor. Ihlamur ormanları hakkında bilgiler veren Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklamada ıhlamur ormanlarının ekolojik bir turizm değeri olduğuna dikkat çekti. Özkan, Ekolojik turizme, kırsal turizme önem veriyoruz. Longoz ormanları, defne ormanları, kestane ormanlarının yanı sıra ıhlamur ormanlarımız var. Türkiye'nin en büyük ıhlamur potansiyeline sahip ormanlar Karacabey'de bulunuyor. Kaliteli bir şekilde ıhlamur hasadı gerçekleştikten sonra piyasaya sunuluyor ve ciddi bir talep görüyor. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımız bunların hasadını gerçekleştiriyorlar. Orman Bölge Müdürlüğüyle koordineli olarak çalışıyoruz. Burada yaşayan köylülerimizin gelirlerinin en üst seviyeye çıkması noktasında gayret gösteriyoruz. Defne, ıhlamur ormanlarına ulaşım için yol imkanlarını daha da mükemmel hale getirmek için Karacabey bölgesinde ciddi yatırımlar yapılıyor dedi.

ÖNCE KÖYLÜMÜZ AVANTAJ ELDE ETSİN

Ihlamur ormanlarından doğan ekonomik değerin önce bölge halkı için olması gerektiğini belirten Özkan, Bizim için orman köylüsünün artması önem arz ediyor. Bu faaliyetlerin sürdürülebilir olması için o yörede yaşayan vatandaşların aktif olarak bu faaliyetlere katılması gerekiyor. Devletimiz de aynı mantıkla hareket ediyor. Bu çerçevede defne, kestane ve ıhlamur konusunda köylülerimiz buradan avantaj elde etsin, bu ormanlara sahip çıksın düşüncesi ile hareket ediliyor. Çünkü bu noktada o yörede yaşayan vatandaşlarımız bu faaliyetlerin içine katılırsa ormanların gelecek nesillere aktarılması, korunması daha kolay bir şekilde gerçekleşir diye düşünüyoruz şeklinde konuştu.

KARACABEY'E GELMENİN TAM ZAMANI

Karacabey için turizm sezonunun en iyi zamanlarının başladığını da ifade eden Özkan, Karacabey'e turizm noktasında gelmek isteyenler için çok uygun bir zaman olduğunu ifade ediyoruz. Bir tarafta Marmama denizi sahillerimiz bir tarafta da dağın eteklerinde ıhlamur kokuları. Gerçekten bu bölgelerin ziyaret edilmesi gerektiğini düşünüyorum dedi.

Kaynak: DHA