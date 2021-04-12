BURSA TÜRK BAYRAĞINI YERE SERİP ÜZERİNE BASTI, GÖZALTINA ALINDI
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BURSA TÜRK BAYRAĞINI YERE SERİP ÜZERİNE BASTI, GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da yabancı uyruklu H.S. (25), bir iş yerinin camından aldığı Türk bayrağını yere serip üzerine bastı.

BURSA'da yabancı uyruklu H.S. (25), bir iş yerinin camından aldığı Türk bayrağını yere serip üzerine bastı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, çevredeki vatandaşların şikayeti üzerine H.S., gözaltına alındı.

Olay, dün merkez Osmangazi ilçesi, Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi, Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Suriye uyruklu H.S., bir iş yerinin camından aldığı Türk bayrağını yere sererek üzerine bastı. Bunu gören vatandaşlar tepki gösterdi. Tepki üzerine H.S., bayrağı yerden kaldırdı. Olaya çevredeki esnaf da müdahale etti. Olay yerindeki vatandaşlardan U.T., H.S.'nin elindeki bayrağı aldı. U.T., tartışma sırasında H.S.'ye yumruk attı. H.S., tepkiler üzerine olay yerinden kaçtı.

'PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR'

Yaşanan olayın ardından karakola giden U.T., H.S. hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin kimliğini tespit eden Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, evine gitti. Evinde gözaltına alınan H.S., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Ailesinin, polise çocuklarının psikolojik sorunlarının bulunduğunu söylediği öğrenildi. H.S.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

GZVENLİK KAMERASINA YANSIDI

H.S.'nin bayrağa bastığı anlar ise, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde H.S.?nin bayrağı yere serdikten sonra üzerine basıp beklediği, vatandaşın tepki göstermesi üzerine olay yerinden kaçtığı görüldü.

BURSA TÜRK BAYRAĞINI YERE SERİP ÜZERİNE BASTI, GÖZALTINA ALINDI
BURSA TÜRK BAYRAĞINI YERE SERİP ÜZERİNE BASTI, GÖZALTINA ALINDI
BURSA TÜRK BAYRAĞINI YERE SERİP ÜZERİNE BASTI, GÖZALTINA ALINDI
BURSA TÜRK BAYRAĞINI YERE SERİP ÜZERİNE BASTI, GÖZALTINA ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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