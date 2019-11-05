Bursa turizmde Avrupa pazarına açılmak istiyor

05.11.2019 12:10

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Şube Başkanı Murat Saraçoğlu, turizmde Avrupa pazarına açılmak istediklerini belirterek, "Yeni dönemde Avrupa pazarında açılmak istiyoruz. Avrupa pazarında özellikle Almanya ağırlıklı olmak üzere, Fransa, Belçika ve bunlarla beraber diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte çalışmalar yapacağız." dedi.

Saraçoğlu, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi toplantı salonunda düzenlenen "Bursa'yı Renklendirelim Projesi"nde yaptığı açıklamada, bölge turizmini 12 aya yayacak şekilde çalışmalar yaptıklarını söyledi.

TÜRSAB Güney Marmara Şube Başkanlığına ikinci defa seçildiğini de anımsatan Saraçoğlu, bu dönemde turizm sektöründe yeni bazı projeler geliştireceklerini aktardı.

Yeni dönemde hedef pazarının çeşitlendireceklerini vurgulayan Saraçoğlu, şunları söyledi:

"Bursa ve Yalova'da turizm, sadece Orta Doğu pazarıyla anılmaktaydı. Halen bu pazar devam etmektedir. Bursa ve Yalova olarak Orta Doğu turizm pazarında adeta başkent konumundayız. Fakat artık yeni ürünlerle, yeni pazarlarla ortaya çıkmamız gerekiyor. Geçen dönemde Uzak Doğu ve Asya ülkelerinde çalışmalar başlatmıştık. Özellikle Güney Kore üzerinden Çin, Japonya, Endonezya ve Malezya'ya yeni turizm hareketliliği getirdik. Şimdi yeni dönemde bunlarla beraber Avrupa pazarında açılmak istiyoruz. Avrupa pazarında özellikle Almanya ağırlıklı olmak üzere, Fransa, Belçika ve bunlarla beraber diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte çalışmalar yapacağız. Avrupalı turisti bölgemize çekmek için Avrupa Birliği büyükelçileri ve eşlerini bölgemizde misafir edeceğiz."

Saraçoğlu, turistlerin artık yeni ürünler ve deneyimler istediğini aktararak, "Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı Mustafa hocamız ve İznik ile ilgili çalışmalar yapan Yeşil Valiz Derneği ile beraber TÜRSAB olarak su altı yürüyüşü, su altı arkeoloji deneyimlerini turizme kazandırmak için çalışmalar başlattık, projeler üretiyoruz." diye konuştu.

Gastronomi turizmine de önem verdiklerini belirten Saraçoğlu, önümüzdeki yıl içerisinde GASTROBURSA ulusal festivalini gerçekleştireceklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA