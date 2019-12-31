Haberler » Ekonomi » “Bursa Turizm Tanıtım ve Marka Stratejisi” çalışması başladı - Ekonomi

“Bursa Turizm Tanıtım ve Marka Stratejisi” çalışması başladı

Bursa Valiliği koordinasyonunda, BEBKA tarafından, Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile turizmde sürdürülebilirliğin sağlanması ve Bursa'nın uluslararası bir cazibe merkezi olması amacıyla yürütülen "Bursa Turizm Tanıtım ve Marka Stratejisi" çalışması kapsamında Odak Grup Toplantıları başladı.

31.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:16
“Bursa Turizm Tanıtım ve Marka Stratejisi” çalışması başladı

koordinasyonunda, BEBKA tarafından, iş birliği ile turizmde sürdürülebilirliğin sağlanması ve Bursa'nın uluslararası bir cazibe merkezi olması amacıyla yürütülen "Bursa Turizm Tanıtım ve Marka Stratejisi" çalışması kapsamında Odak Grup Toplantıları başladı.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler