“Bursa Turizm Tanıtım ve Marka Stratejisi” çalışması başladı

31.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:16

Bursa Valiliği koordinasyonunda, BEBKA tarafından, Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile turizmde sürdürülebilirliğin sağlanması ve Bursa'nın uluslararası bir cazibe merkezi olması amacıyla yürütülen "Bursa Turizm Tanıtım ve Marka Stratejisi" çalışması kapsamında Odak Grup Toplantıları başladı.