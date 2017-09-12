Bursa Turizm Platformu Toplantısı

Bursa Valisi İzzettin Küçük, Osmangazi Köprüsü açıldıktan sonra günübirlik turizmin hareketlendiğini söyledi.



Umurbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen Bursa Turizm Platformu Toplantısında yaptığı konuşmada, Bursa'yı 256 bin yabancı turistin ziyaret ettiğini, bu sayıyı yeterli bulmadıklarını söyledi.



Toplantıda Bursa turizminin hedef ve sorunlarının ele alınacağını belirten Küçük, "Bursa için yanlış bir algı var, sanki sanayinin altında ezilen bir turizm anlayışı var. Bu, doğru değildir. Aslında ikisi birbirini körelten değil, destekleyen bir unsurdur. Böyle güzel, pek çok alternatifi olan, yaşama renk katacak unsuru olan bir şehirde yatırım yapmak, sanayi anlamında pek çok yatırımcı için caziptir." diye konuştu.



Küçük, Uludağ'da yol genişletme çalışmalarının devam ettiğini, bu yıl içerisinde piknik alanlarının da çoğaltılacağını dile getirerek, şöyle devam etti:



"Uludağ'da otopark sorununun giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. Türkiye'de ilk olacak el işleri, nakış ve dantellerle ilgili bir müze, Bursa'da açılacak. Bursa'nın 1 milyon yerli, 256 bin civarında yabancı turisti var. Osmangazi Köprüsü açıldıktan sonra günübirlik turizmimiz çok hareketlendi. Bunu henüz belirleyecek düzeyde değiliz. Bursa'nın güzelliklerini görmek, lezzetlerini tatmak için gelen çok insan var. Bursa, artık İstanbul için günübirlik gelinecek bir yer. Büyük bir kalabalık var ama bunu sayısal verilerle kaydetmedik."