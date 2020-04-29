(BURSA - tünel) - Bursa'da müzik eğitimine 'engel' yok- Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz: -...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

(BURSA - tünel) - Bursa'da müzik eğitimine 'engel' yok- Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz: -...

- Bursa'da müzik eğitimine 'engel' yok Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz: "Korona virüs tedbirleri kapsamında eğitimlerimize online olarak devam etmeye başladık.

(BURSA - tünel) - Bursa'da müzik eğitimine 'engel' yok- Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz: -...
29.04.2020 16:58 | Son Güncelleme: 29.04.2020 17:03

- Bursa'da müzik eğitimine 'engel' yok

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz:

"Korona virüs tedbirleri kapsamında eğitimlerimize online olarak devam etmeye başladık."

BURSA - Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı etkin bir mücadele yürüten Yıldırım Belediyesi, fiziki çalışmaların yanı sıra sosyal projelerle de Yıldırımlılara destek olmaya devam ediyor.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini gösteren korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında eğitime ara veren Yıldırım Belediyesi Sosyal Destek Hizmet Müdürlüğü bünyesinde engelli ve dezavantajlı grupları topluma kazandırmayı hedefleyen Müzik Akademisi, eğitimlerine online ortamda yeniden başladı. Eğitimlerini her koşulda yeniden sürdürmek isteyen Müzik Akademisi eğitmenleri, engelli ve dezavantajlı öğrencileriyle online ortamda bulaşarak ilk derslerini gerçekleştirdi. Müzik Akademisi'nin 4 eğitmeni keman, piyano, gitar, bağlama, ritim ve koro olmak üzere 6 branşta, 195 öğrenci ile online ortamda buluşarak ilk derslerini başarılı bir şekilde tamamladı.

Müzik eğitiminde online dönem

Korona virüs tedbirleri kapsamında bir yandan temizlik ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştirirken diğer yandan da Engelsiz Yaşam Okulu Müzik Akademisi kursiyerlerinin eğitimini aksatmamak için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Engelsiz Yaşam Okulu'muz dezavantajlı gruplarımızın hayata tutunması ve fırsat verildiğinde neler yapabileceklerini göstermek adına bizler için oldukça önemli bir proje. Müzik Akademimizde de özellikle zihinsel, bedensel ve görme engelliler, otistik ve downsendromlu vatandaşlarımız aldıkları sanat eğitimleri sayesinde dört duvar arasından çıkarak hayatın içerisinde yer alabiliyorlar. Bu anlamda bizlerde korona virüs tedbirleri kapsamında eğitimlerimize online olarak devam etmeye başladık. Hayata tutunmak, kendilerini kanıtlamak isteyen dezavantajlı kardeşlerimize borcumuzu, yerel yönetim olarak onları destekleyerek, yanlarında olarak ödemeye çalışıyoruz. Engelli kardeşlerimizin hayatta hep mutlu olmaları için onlara destek veriyoruz. Biz güçlü toplumu vicdan sahibi olmasıyla, dezavantajlı kesimlere gösterdiği şefkatle değerlendiriyoruz. Belediye olarak bakışımız duyarlı bir yerel yönetim olabilmek" ifadelerini kullandı.

(BURSA - tünel) - Bursa'da müzik eğitimine 'engel' yok- Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz: -...

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan 'Normalleşme ne zaman başlayacak?' sorusuna yanıt: Her şey mücadeledeki başarıya bağlı Haber
Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan "Normalleşme ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt: Her şey mücadeledeki başarıya...
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma Haber
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma
ABD'de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü! Haber
ABD'de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü!
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz Haber
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı Haber
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haber
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony...
Üniversite öğrencisi havlusunu serip terasta güneşlendi
Üniversite öğrencisi havlusunu serip terasta güneşlendi
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Silivri'de kangal cinsi köpek açlıktan ölmek üzereyken bulundu
Silivri'de kangal cinsi köpek açlıktan ölmek üzereyken bulundu
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Fatih Terim, Survivor yarışmacısı Ardahan'a selam gönderdi
Fatih Terim, Survivor yarışmacısı Ardahan'a selam gönderdi
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına çıktı
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına...
Balkondan düşen 3 yaşındaki Esra, yaşama tutunamadı
Balkondan düşen 3 yaşındaki Esra, yaşama tutunamadı
Afrin'de 42 kişinin öldüğü PKK saldırısında patlama anının görüntüleri ortaya çıktı
Afrin'de 42 kişinin öldüğü PKK saldırısında patlama anının görüntüleri ortaya çıktı
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Gizem oldu
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Gizem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıbbi yardım malzemeleriyle birlikte ABD Başkanı Trump'a bir mektup da gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıbbi yardım malzemeleriyle birlikte ABD Başkanı Trump'a bir mektup da gönderdi
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
Başbakan güzel haberi verdi! Yavru vatanda koronavirüs salgını kontrol altına alındı
Başbakan güzel haberi verdi! Yavru vatanda koronavirüs salgını kontrol altına alındı
Cezaevinden emniyete mektup yazan mahkum, çocukları için dondurma istedi
Cezaevinden emniyete mektup yazan mahkum, çocukları için dondurma istedi
Koronavirüsü yenip işbaşı yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 6. kez baba oldu
Koronavirüsü yenip işbaşı yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 6. kez baba oldu
La Liga'da 5-12 Haziran tarihlerinde liglerin başlaması için çalışmalar yapılıyor
La Liga'da 5-12 Haziran tarihlerinde liglerin başlaması için çalışmalar yapılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlat nöbetindeki ailenin yeni doğan çocuğuna 'Hamza' ismini verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlat nöbetindeki ailenin yeni doğan çocuğuna 'Hamza' ismini verdi
Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı
Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı
Düşüşe geçen dolar 6,96 seviyesinden işlem görüyor
Düşüşe geçen dolar 6,96 seviyesinden işlem görüyor
Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı
Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı
Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı
Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı
Esed, koronavirüs haritasında İskenderun'u da Suriye'ye dahil etti
Esed, koronavirüs haritasında İskenderun'u da Suriye'ye dahil etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Faik Öztrak Berat Albayrak Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Deniz Seki Hande Yener Serenay Sarıkaya Uraz Kaygılaroğlu
Spor Falcao Ali Koç Mauricio Isla Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Mayıs Afrin Adana
Şu an buradasınız: (BURSA - tünel) - Bursa'da müzik eğitimine 'engel' yok- Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz: -... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 17:56:39. #1.15#
title