Bursa tunahan son yolculuğuna uğurlandı
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Bursa tunahan son yolculuğuna uğurlandı

Tunahan son yolculuğuna uğurlandıBURSA'nın Yenişehir ilçesinde lösemi tedavisi gören Tunahan Sezer (10), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

18.11.2019 17:17 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:21
Bursa tunahan son yolculuğuna uğurlandı

Tunahan son yolculuğuna uğurlandı

BURSA'nın ilçesinde lösemi tedavisi gören Tunahan Sezer (10), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tunahan, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Yenişehir Kaymakamlığı ve sanatçı 'in tedavisi için kampanyalar düzenlediği Tunahan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yenişehir Akçeşme İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Tunahan Sezer için ilçe merkezindeki Hatuniye Camii'nde cenaze namazı kılındı. Tunahan'ın babası Ercan Sezer, annesi Serpil Sezer ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Cenaze Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Bedel, Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla Ayaz Mahallesi'ne götürülerek toprağa verildi.

Sezer ailesinin 2 çocuğundan birisi olan Tunahan'ın vefatı Yenişehir'de büyük üzüntü yarattı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Bursa tunahan son yolculuğuna uğurlandı
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