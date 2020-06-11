BURSA 'Tulumbacı' kardeşler 50 yıldır zamana direniyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BURSA 'Tulumbacı' kardeşler 50 yıldır zamana direniyor

'Tulumbacı' kardeşler 50 yıldır zamana direniyorBursa'nın İnegöl ilçesinde, 50 yıldır 'kara düzen' denilen beden gücü kullanarak toprağın altından su çıkartan tulumbacı kardeşler, zamana direniyor.

11.06.2020 10:46 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:58

'Tulumbacı' kardeşler 50 yıldır zamana direniyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 50 yıldır 'kara düzen' denilen beden gücü kullanarak toprağın altından su çıkartan tulumbacı kardeşler, zamana direniyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan tulumbacı kardeşler Mahmut Yüğrük ( 59) ve Nuri Yüğrük (51), 40 yıldır 'kara düzen? yöntemiyle, beden gücü kullanarak toprağın altından su çıkartıyor. İnegöl'de, 1970'li yıllardan beri tulumbacılık diye tabir edilen sondaj işi yapan tulumba firması sahibi Mahmut Yüğrük, artık günümüzde İnegöl'de 1-2 metreden su çıkmadığını söyledi.

1975'ten sonra İnegöl'de sulu tarıma geçildiğini ifade eden Mahmut Yüğrük, '1960 senesinde baba mesleğine başladık. 1970'li yıllarda yeni yeni İnegöl'de sulu tarım başladı. 1970 senesinden beri İnegöl'de tulumba çıkarıyoruz. Tam 50 yıldır bu mesleği kardeşim ve çocuklarımızla icra ettirmeye uğraşıyoruz. Günümüzde artık petrol değil, su savaşları başlayacak. Bundan sonra eski karlar kışlar yok. Meteorolojinin verdiği bilgilere göre eski kar kışlar, yağmurlar olmuyor. Su seviyeleri her yıl günden güne tabana çekiliyor. Mesela 1970'li yıllarda 2-3 metrede çıkan su şu anda 9-10 metreye inmeye başladı. Hatta bazı bölgelerde 25-30 metreye kadar indi. Bazı bölgelerde büyük dalgıçlar 150 metreye inmeye başladı. Şu anda bulunduğumuz bölge Mesudiye Mahallesi'nde. İnegöl'ün çanak olduğunu düşünürsek, şu anda ortalama olarak İnegöl'ün her yerine 15-16 metre arasında su çıkıyor. Genelde ise İnegöl'ün çevre yolundan öteye suyu alamıyoruz, yüksek kalıyor ama alt kısımlarda suyu alabiliyoruz" dedi.

Zor bir meslekte olduklarını kaydeden Yüğrük, "Çamurun içinde, zaman geliyor yağmur içinde, karın içinde bile uğraştığımız oldu. İşimizden memnunuz ve severek yapıyoruz. Her gittiğimiz yerde istiyoruz ki, en güzel suyu çıkaralım. İçilebilir, kumsuz, temiz ama tabi bazı yerlerde biraz sıkıntı oluyor. Bazı yerlerde pınar suyu gibi çıkıyor bazı yerlerde çamurlu, kumlu suyu oluyor. Bu da bizim elimizde olmayan bir şey ama biz elimizden geldiği kadar iyi bir damara boruyu koymaya uğraşıyoruz. Müşteriyi memnun etmeye uğraşıyoruz. Zaten müşteriyi memnun edemesek 50 sene bu işten para kazanamazdık. Şu anda İnegöl'de bu mesleği yapan ilk ve sonuz? diye konuştu.

BURSA 'Tulumbacı' kardeşler 50 yıldır zamana direniyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Haber
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor Haber
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı Haber
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü Haber
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Emre Kınay, 'Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?' diyen muhabire küfür ve hakaret etti Haber
Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Hayvanat bahçesinden kaçan kaplan, 3 insanı ve birçok hayvanı parçaladı
Hayvanat bahçesinden kaçan kaplan, 3 insanı ve birçok hayvanı parçaladı
Dur ihtarına uymayan gencin güldüren çıkışı: Benden iyi kapkaççı yok
Dur ihtarına uymayan gencin güldüren çıkışı: Benden iyi kapkaççı yok
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Sevdiği kızla evlenmesine izin verilmeyen 17 yaşındaki davulcu, canına kıydı
Sevdiği kızla evlenmesine izin verilmeyen 17 yaşındaki davulcu, canına kıydı
Nenad Bjelica'nın F.Bahçe umutları tükeniyor: En son 1 ay önce görüştük, ilerleyen bir durum yok
Nenad Bjelica'nın F.Bahçe umutları tükeniyor: En son 1 ay önce görüştük, ilerleyen bir durum yok
Bekçilerin sahip olduğu yetkiler genişletildi, bekçi olma şartları düzenlendi
Bekçilerin sahip olduğu yetkiler genişletildi, bekçi olma şartları düzenlendi
Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı
Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
İstanbul'da yabancı uyruklular, yabancı uyrukluyu gasbetti: Bir kişi ağır yaralı
İstanbul'da yabancı uyruklular, yabancı uyrukluyu gasbetti: Bir kişi ağır yaralı
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı
Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo çok daha ağır olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo çok daha ağır olabilir
Salgın sonrası vatandaşların akın ettiği çeşme! Bidon bidon doldurup götürüyorlar
Salgın sonrası vatandaşların akın ettiği çeşme! Bidon bidon doldurup götürüyorlar
1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu
1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti
Cezaevinden çıkan kişi, aralarında husumet bulunan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü
Cezaevinden çıkan kişi, aralarında husumet bulunan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
50 yıllık hayalini gerçekleştiren 68 yaşındaki kadın, torunlarıyla üniversite okuyor
50 yıllık hayalini gerçekleştiren 68 yaşındaki kadın, torunlarıyla üniversite okuyor
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor
BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Berat Albayrak Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şener Şen Fatma Girik Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Tamer Tuna Okan Buruk Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Milli Antalya Haziran İngiltere
Şu an buradasınız: BURSA 'Tulumbacı' kardeşler 50 yıldır zamana direniyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 10:59:45. #1.15#
title