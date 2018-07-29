Bursa Trafikte Bisiklet Farkındalığını Artırmak İçin Pedal Çevirdiler

Bursa'da bir grup bisikletli, trafikteki bisiklet farkındalığını artırmak için pedal bastı. Organizasyon sorumlusu Oğulcan Aydın, "Trafikte bisikletin de yeri var. Araç sürücülerinin bisikletin farkında olmalarını bekliyoruz" dedi. Bursa'da bisiklete gönül veren yaklaşık 100 kişilik bir grup, bugün bir spor giyim mağazasının öncülüğünde merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanı'nda toplandı. Grup bisikletin farkındalığını artırmak amacıyla hareket ederek trafiğe çıktı. Her yaştan bisikletçinin destek verdiği etkinlikte bisikletçilere polis ekipleri ile Medicana Bursa Hastanesi'ne ait bir ambulans da eşlik etti. Mudanya Caddesi ve İzmir Yolu güzergahında pedal çeviren bisikletçiler, Nilüfer ilçesindeki Sur Yapı Marka AVM önünde etkinliği noktaladı.

Bu etkinliği 2'nci kez düzenlediklerine dikkat çeken organizasyon sorumlusu Oğulcan Aydın, amaçlarının trafikte bisikletin farkındalığını artırmak olduğunun altını çizdi. Son 1 yıl içerisinde Bursa başta olmak üzere Türkiye genelinde birçok bisiklet kazasında bisikletçi arkadaşlarını kaybettiklerine işaret eden Aydın, "Biz trafikte bisiklet bilincini artırmak için bir araya geldik. Bu şekilde insanlarda ufak da olsa bir bilinç, farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Hepimiz bisiklet kullanıyoruz, dün arkadaşımızın başına gelen yarın bizim de başımıza gelebilir. Trafikte bisikletin de hakkı ve yeri var. Her ne kadar güvenlik önlemlerimizi alsak da bazı bilinçsiz sürücülerin kullandığı araçlar bizim için tehlike arz ediyor" diye konuştu.