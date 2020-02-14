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Bursa, trafikte 2 yılda 141 kentin önüne geçti

Dünya genelinde trafik sıkışıklığı hakkında istatistikler hazırlayan Hollanda merkezli şirketin verilerine göre 2018 yılında trafiği en sıkışık iller listesinde 160'ıncı sırada yer alan Bursa, 2019 yılında ise yüzde 1 rahatlama ile 48 şehri geride bırakıp, 208'inci sıraya yerleşti.

14.02.2020 12:42 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:42
Bursa, trafikte 2 yılda 141 kentin önüne geçti

Dünya genelinde trafik sıkışıklığı hakkında istatistikler hazırlayan merkezli şirketin verilerine göre 2018 yılında trafiği en sıkışık iller listesinde 160'ıncı sırada yer alan , 2019 yılında ise yüzde 1 rahatlama ile 48 şehri geride bırakıp, 208'inci sıraya yerleşti.

Kaynak: Dunya.com

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