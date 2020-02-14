Bursa, trafikte 2 yılda 141 kentin önüne geçti

14.02.2020 12:42 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:42

Dünya genelinde trafik sıkışıklığı hakkında istatistikler hazırlayan Hollanda merkezli şirketin verilerine göre 2018 yılında trafiği en sıkışık iller listesinde 160'ıncı sırada yer alan Bursa, 2019 yılında ise yüzde 1 rahatlama ile 48 şehri geride bırakıp, 208'inci sıraya yerleşti.