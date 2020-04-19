Bursa trafiğinin en yoğun yaşandığı caddeler bomboş kaldı Bursa trafiğinin en yoğun yaşandığı caddelerin sessizliği havadan görüntülendi.

Bursa trafiğinin en yoğun yaşandığı caddelerin sessizliği havadan görüntülendi.

Bursa trafiğinin en yoğun yaşandığı İzmir, İstanbul ve Ankara caddelerinin bomboş hali havadan görüntülendi. İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ikinci defa aldığı sokağa çıkma kısıtlamasında Bursalılar kurallara uyuyor. Polis, cadde ve belirli noktalarda kontrollerini gün boyu aralıksız sürdürüyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde İzmir, İstanbul ve Ankara caddelerinin yoğunluğunun yerini sessizlik aldı. - BURSA

Kaynak: İHA