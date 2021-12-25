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Bursa trafiğine koşu düzenlemesi

Bursa trafiğine koşu düzenlemesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da yarın sabah saat 09: 00 ile 11: 00 arası yapılması planlanan 86. Büyük Atatürk Koşusu sebebiyle şehrin bazı caddelerinin o sattler arasında trafiğe kapatılacağı bildirildi.

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BURSA (İHA) - Bursa'da yarın sabah saat 09: 00 ile 11: 00 arası yapılması planlanan 86. Büyük Atatürk Koşusu sebebiyle şehrin bazı caddelerinin o sattler arasında trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürülüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, 1.Murat Caddesi-Çekirge İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi önü (Başlangıç) - Hamam Caddesi - Çekirge Caddesi - Altıparmak Caddesi - Cemal Nadir Caddesi - Atatürk Caddesi - Heykel ( Bitiş) istikametleri, saat: 08: 30'dan itibaren etkinlik öncesinde ve etkinlik bitinceye kadar araç trafiğine kapatılacaktır. Bu istikameti kullanacak olan araç sürücülerinin alternatif güzergah olarak, Doburca Caddesi, Kükürtlü Caddesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı, İzmir Yolu Caddesi, Haşim İşcan Caddesi istikametlerini kullanmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir" denildi. - BURSA

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