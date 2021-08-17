Bursa trafiğine 52 milyon liralık neşter
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Bursa trafiğine 52 milyon liralık neşter

Bursa trafiğine 52 milyon liralık neşter
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da yakın doğu çevre yolu, İstanbul Yolu ve Bölge Adliye Mahkemeleri'nin de içinde bulunduğu Buttim bölgesinde trafiği rahatlatacak 2 yoncalı Adliye Kavşağı'nın inşaatı başlıyor.

Bursa'da yakın doğu çevre yolu, İstanbul Yolu ve Bölge Adliye Mahkemeleri'nin de içinde bulunduğu Buttim bölgesinde trafiği rahatlatacak 2 yoncalı Adliye Kavşağı'nın inşaatı başlıyor. Acemler Kavşağı başta olmak üzere tıkanan tüm damarları açmak için çalıştıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Vatandaşımıza verdiğimiz hiç bir sözden geri adım atmadık. Adliye Kavşağı'nı 52 milyon lira bedelle ihale ettik. Yer teslimi yapılarak inşaat başlayacak ve 8 ayda tamamlanacak" dedi.

Osmangazi İlçesi Altınova Mahallesi'nde yer alan Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Yerleşkesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Yerleşkesi, Bilim ve Teknoloji Merkezi, Gökmen Uzay Havacılık Merkezi ve Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi yerleşkelerine yönelik ulaşım yükünün azaltılmasını sağlayacak Adliye Kavşağı 11 Eylül Bulvarı ile Fuar Caddesi arasında yapılacak. 11 Eylül Bulvarına ek şerit ilave edilmesini de kapsayan Adliye Kavşağı'nın ihalesi yapıldı.

KDV dahil 52 milyon lira bedelle ihaleyi Alsa inşaat firması kazanırken, sözleşmenin imzalanması ve yer tesliminin yapılmasının ardından inşaat kısa sürede başlayacak.

İHA muhabirine açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediye Bşakanı Alinur Aktaş, "Yeni adliye binası, Bilim ve Teknoloji Merkezi, Fuar Merkezi, Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezi'nin bulunduğu mevkideki trafik yoğunluğu, Adliye Kavşağı ile ortadan kaldırılacak. Ulaşım meselesini ortadan kaldırmak için yol genişletme ve yeni yollar, akıllı kavşaklar, toplu ulaşımı teşvik, raylı sistem sinyalizasyon optimizasyonu gibi çalışmaları aralıksız sürdürüyoruz. Yeni adliye binasının da taşınmasıyla birlikte yakın doğu çevre yolunun İstanbul Caddesi'ne bağlantı noktasındaki trafik yükü her geçen gün artarken, bu sorunu iki luplu kavşak ile çözüme kavuşturacağız. Bu bölge adliye sarayının da faaliyete geçmesiyle önem kazandı. Biz bir otopark düzenlemesi hayata geçirdik, ama emniyet binaları yükseliyor. Hemen arkada bizim de paydaş olduğumuz Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezi var. Yine Bilim ve Teknoloji Merkezi'miz var. Fuar alanı da düşünüldüğünde Yalova yoluna yeni kestirme yol yapılması, beraberinde adliye kavşağının yerinde tasarlanmasıyla alakalı bir süreci başlattık. Kavşağın bir lupu belediyemize ait 14 dönüm alan üzerinde olacak. Diğer lup içinse imar işlemleri tamamlandı. Önümüzdeki günlerde temeli atacağız" diye konuştu.

İhale süresi 240 gün olarak gerçekleşirken, yeni yapılacak 2 yoncalı kavşak sayesinde İstanbul Yolu'ndan gelip şehrin doğu yönüne gitmek isteyen sürücüler Buttim kavşağı ve Fuar Caddesi'ni kullanarak Adliye Kavşağı sayesinde rahatlıkla Demirtaş Köprülü Kavşağı'na ulaşabilecekler.

Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Acemler ve yakın doğu çevre yolundaki trafiği rahatlatmak için Botanik Park yakınlarında bir yonca tipi kavşak ihalesini de yakın zamanda gerçekleştireceği, Soğanlı'dan Botanik Park yönüne ulaşımın kolaylaşacağı, çevre yolundaki geri dönüşler için de trafik tehlikesinin ortadan kalkarak ulaşımın rahatlayacağı öğrenildi. - BURSA

Bursa trafiğine 52 milyon liralık neşter
Bursa trafiğine 52 milyon liralık neşter

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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