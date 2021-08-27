Bursa trafiğine 30 Ağustos ayarı
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Bursa trafiğine 30 Ağustos ayarı

Bursa trafiğine 30 Ağustos ayarı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla pazartesi günü trafik akışı yeniden düzenlenecek.

Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla pazartesi günü trafik akışı yeniden düzenlenecek.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Pazartesi günü Atatürk anıtı önünde 07.00'de 30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıldönümü kutlamaları başlayacağından dolayı, Altıparmak Caddesi çıkışı, Devlet Hastanesi önünden Çakırhamam istikameti - Temiz Caddesi - Çakırhamam Kavşağı - Fomara Kavşağı - Varyant Altı Zafer Plaza Lambalar - Cemal Nadir Caddesine çıkış - Atatürk Caddesi'ne çıkan bağlantı yolları - Gökdere Meydanı'ndan Setbaşı çıkış ve Şenöz Kavşağından Atatürk Caddesi istikameti ile İnönü Caddesi iniş istikametleri törenler bitinceye kadar yaya ve araç trafiğine kapatılacaktır.

30 Ağustos Pazartesi günü Atatürk anıtı önünde 08.00' da yapılacak çelenk sunma ve tören esnasında Atatürk Caddesi - İnönü Caddesi ile Setbaşı istikametleri bağlantı yollarının kullanılmaması; tören boyunca batı tarafından merkez istikamete geçmek isteyen araç sürücülerinin Dikkaldırım Zübeyde Hanım Doğumevi Kavşağı - Oğullu Caddesi - İzmir Yolu - Gençosman Kavşağı -Ankara Yolu - Gökdere istikametlerini kullanmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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