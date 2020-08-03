Bursa trafiği "Elektronik Denetleme Sistemleri" ile 7 gün 24 saat takip edilecek
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Bursa trafiği "Elektronik Denetleme Sistemleri" ile 7 gün 24 saat takip edilecek

Bursa'da trafiğin Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) ile takip edilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Bursa trafiği
03.08.2020 11:13 | Son Güncelleme: 03.08.2020 12:19

Bursa'da trafiğin Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) ile takip edilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte ulaşımda yaşanan sorunların giderilmesi için hazırlanan protokol kapsamında bir yıl içinde kurulacak sisteme yaklaşık 100 milyon lira harcanması öngörülüyor.

EDS ve Bursa Kentsel Trafik Yönetimi Sistemi olarak iki ayrı başlıkta ele alınacak sistem, 942 kamerayla çalışacak.

Trafiğin tek merkezden anlık izlenebileceği projenin EDS ayağında 27 hız ihlal koridor sistemi kurulacak. 30 sinyalize kavşakta, 89 kavşak kolunda 282 şeride hitaben kırmızı ışık ihlal sistemi oluşturulacak. 15 noktada park ihlal sistemi yer alacak. Bölge görüntüleme sistemi için de 150 hareketli ve 450 sabit kamera kullanılacak.

Bursa Kentsel Trafik Yönetim Sistemi ayağında ise 240 araç sayım kamerası, 50 hareketli kamera ve 52 kavşak için yön dağılım kamerası bulunacak. Bu kapsamda 52 adaptif sinyalize kavşak yapılacak. 18 değişken mesaj sistemi için led ekran ve 82 bluetooth tabanlı araç algılama sistemi hazırlanacak.

Kameralar trafik sıkışıklığını otomatik algılayacak

Trafik Yönetim Sistemi ile şehrin ana girişleri ve merkez bölgesindeki trafiğin izlenmesi, denetlenmesi, yönlendirilmesi ve kontrol edilmesi işlemleri yerine getirilecek. Yol güzergahlarına konulacak sensörlerle yoğunluk bilgileri alınarak elektronik değişken mesaj işaretleriyle trafik yüklerine göre en uygun trafik akışları sağlanacak. Ana arterlerde sıkışıklıkların engellenmesi, otomatik olarak algılanması ve kameralar tarafından gözlemlenerek giderilmesine yönelik senaryolar otomatik ve manuel devreye alınacak.

Yol üzerine konulacak şerit bazlı değişken trafik işaretleri vasıtası ile arterlerdeki trafik yoğunluklarına göre hız kontrol edilecek. Kavşak kontrol cihazları bir merkezden yönetilecek. Şehir halkı ve sürücüler, değişken mesaj işaret panoları, internet, mobil telefon uygulaması ve medya aracılığıyla yoğunluk ve seyahat süresi bilgisi gibi konular hakkında bilgilendirilecek. Maksimum trafik güvenliği sağlanırken, trafikle ilgili her türlü istatistiki bilginin toplanması ve değerlendirilmesi gerçekleştirilecek.

"Senkronizasyon sağlanacak"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Trafik Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek, ihaleye çıkmak üzere oldukları EDS ve Bursa Kentsel Trafik Yönetimi Sistemi hakkında bilgi verdi.

Şehir kameralarının anlık görüntüleriyle Bursa'nın farklı noktalarındaki trafik akışını da izleyen Aktaş, hayata geçirecekleri yatırımın trafikte senkronizasyonun sağlanması için büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

EDS ve Trafik Yönetimi Sisteminin, trafiğin bir bütün olarak ele alınmasını sağlayacağını aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"Ulaşımın daha konforlu ve sağlıklı olması sağlanacak. Ola ki aksayan bölgelerle alakalı yapılabilecek çalışmaları tek elden görmek gibi ciddi avantajlarımız olacak. Tabii biz kavşak, metro hatları, optimizasyon yol ve benzeri uygulamaları hayata geçeceğiz ama beraberinde de bu uygulamaların bir bütünlük içinde senkronize şekilde çalışmasını gün boyu denetlemek, 7/24 denetlemek bizim önceliğimiz. Ben inanıyorum ki hayalimiz olan ve Nisan 2021'de de trafikle alakalı rahatlamanın şehirde cidden hissedileceği noktayı hep beraber oluşturacağız. Eylülde okullar başladığında inşallah okul ve mesai saatlerinin düzenlenmesi ile alakalı Valilikle yaptığımız bir çalışma var. İnanıyorum ki bunların tamamı Bursa trafiğinin daha senkronize, daha rahat bir şekilde çalışması için önemli bir araç olacak."

Kaynak: AA

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