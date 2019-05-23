Bursa Torna Atölyesine Giren Yılan İtfaiye Ekipleri Tarafından Yakalandı

Torna atölyesine giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren işyerine giren yılan paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri tarafından yakalanan yılan doğaya salındı.

İnegöl'ün Mahmudiye mahallesi Özyeşil caddesinde faaliyet gösteren torna atölyesine yılan girdi. Sabah işe gelen işçiler torna makinesinin altında yılanı gördü. İşçilerin durumu ihbar etmesi üzerine İtfaiye ekipleri seferber oldu. Atölyeye gelen ekipler yaptıkları çalışmada kısa sürede yılanı yakaladı. Yılan ekipler tarafından doğal ortamına salınırken, atölyedeki işçiler de rahat nefes aldı.

Kaynak: DHA