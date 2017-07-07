Bursa Tır, Pts Direklerini Devirdi Bursa-Ankara Karayolu Trafiğe Kapandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kaza da kontrolden çıkan TIR, çarptığı Plaka Takip Sistemi (PTS) direklerini devirip devirip şarampole yuvarlandı. Kaza sonucunda sıkışan sürücü 36 yaşındaki Ahmet Arslan ağır yaralanırken, devrilen PTS direği, Bursa Ankara karayolunu gidiş ve dönüş olarak uzun süre araç trafiğine kapanmasına neden oldu.



Bursa'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Ahmet Arslan yönetimindeki 41 YE 566 çekici, 41 VA 231 dorse plakalı mermer tozu yüklü TIR, İnegöl'ün Huzur Mahallesi mevkiinde sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucunda kontrolden çıktı. TIR önce Plaka Takip Sistemi direklerini devirdi, ardından yolun sağından şarampole yuvarlandı. Kaza sonucunda devrilen direkler karayolunu gidiş ve geliş olmak üzere trafiğe kapattı. Kaza sonrası TIR'Da sıkışan Sürücü Ahmet Arslan İnegöl Belediyesi Kurtarma ekipleri ve 112 Acil Servis personeli tarafından kurtarılıp ambulans ile kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Kazanın ardından, devrilen PTS direkleri Bursa -Ankara Karayolunun çift yönlü olarak araç trafiğe kapanmasına neden oldu. Oluşan uzun kuyruklar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşatı. Karayolu, direklerin itfaiye ekpileri tarafından kesilip yol kenarına kaldırılmasının ardından olaydan bir saat sonra araç trafiğine açıldı.