BURSA TIR, otomobile çarptı: 1 yaralı

TIR, otomobile çarptı: 1 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde TIR'ın aniden yavaşladığı öne sürülen otomobile arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Orhangazi ilçesi Yalova- Bursa karayolu Göl Yolu kavşağında meydana geldi. Bursa yönüne giden Nihat Aslan (38) yönetimindeki 34 VU 8854 plakalı otomobil, anayolda aniden yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen İlyas Okur (40) yönetimindeki 41 BR 147 plakalı TIR, otomobile çarptı. Kazada, otomobildeki Gülşahı Baltacı (67) yaralandı.

Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Baltacı, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle Orhangazi- Bursa karayolunda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: DHA