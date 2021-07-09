BURSA TIR'IN MISIR YÜKLÜ DORSESİ YANDI
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BURSA TIR'IN MISIR YÜKLÜ DORSESİ YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da, TIR'ın fren balatalarının ısınması sonucu çıkan yangın dorseye sıçradı.

BURSA'da, TIR'ın fren balatalarının ısınması sonucu çıkan yangın dorseye sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dorsede bulunan mısırların bir kısmı ise yandı.

Yangın, saat 19.30 sıralarında İstanbul-Bursa otoyolu Gemlik ilçesinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası bilinmeyen TIR'ın fren balataları ısınması sonucu alev aldı. Alevler mısır yüklü dorseye de sıçradı. Durumu fark eden sürücü, TIR'ı yolun kenarına park edip itfaiye ve polise haber verdi. İtfaiye yangına müdahale ederken, otoyolda ulaşım tek şeritten sağlandı. Alevler itfaiye ekiplerini yaklaşık 20 dakika süren müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın, o sırada yoldan geçenler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. Yangın sonucunda dorsedeki mısırların bir bölümü yanarak, kullanılamaz hale geldi.

BURSA TIR'IN MISIR YÜKLÜ DORSESİ YANDI
BURSA TIR'IN MISIR YÜKLÜ DORSESİ YANDI
BURSA TIR'IN MISIR YÜKLÜ DORSESİ YANDI
BURSA TIR'IN MISIR YÜKLÜ DORSESİ YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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