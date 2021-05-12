BURSA Ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
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BURSA Ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandıBURSA'nın İnegöl İlçesi'nde ticari taksiyle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde ticari taksiyle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 21.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl İlçesi'ne bağlı Burhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İstiklal caddesi üzerinde seyir halinde olan Enes Kayacıkay (26) yönetimindeki 16 Y 5338 plakalı motosiklet, cami sokaktan caddeye kontrolsüz çıkan Senayi Çakır(35) yönetimindeki 16 T 5576 plakalı ticari taksiyle çarpıştı. Kazanın şiddetiyle yaklaşık 10 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü Enes Kayacıkay yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri ticari araç sürücüsü Senayi Çakır'ı gözaltına aldı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

BURSA Ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
BURSA Ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
BURSA Ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
BURSA Ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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