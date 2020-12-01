BTSO'dan, bir programa ödenen ücrete ilişkin açıklama
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BTSO'dan, bir programa ödenen ücrete ilişkin açıklama

01.12.2020 14:29 | Son Güncelleme: 01.12.2020 14:53
BTSO'dan, bir programa ödenen ücrete ilişkin açıklama

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (BTSO) yapılan yazılı açıklamada, geçen günlerde kentin tanıtımı adına çekilen bir programda yayının toplam bedeli olan 375 bin liralık bütçenin 175 bin liralık kısmının Oda'nın girişimleriyle programda yer alan firmalardan karşılandığı belirtildi.

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası'ndan  (BTSO) yapılan yazılı açıklamada, geçen günlerde kentin tanıtımı adına çekilen bir programda yayının toplam bedeli olan 375 bin liralık bütçenin 175 bin liralık kısmının Oda'nın girişimleriyle programda yer alan firmalardan karşılandığı belirtildi.

BTSO, Bursa'da çekilen bir programa gerçekleştirilen ödemelere ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamada, BTSO'nun kentin sanayi ve ticaretinin geliştirilmesine yönelik projelerinin yanı sıra Bursa'nın marka değerini artırmak amacıyla gerçekleştirilen tanıtım çalışmalarına da odanın desteğini sürdürdüğü belirtilerek, şöyle denildi: "Bu kapsamda, geçtiğimiz günlerde özel bir televizyon kanalında yayınlanan ve çekimleri kentimizde yapılan TV programına ilişkin ne yazık ki projenin amacını yansıtmayan bazı iddialar dile getirilmektedir. 46 bin üyesinin ihtiyaçları doğrultusunda projeler geliştiren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, kentin tanıtımına destek olan bu tür etkinliklerde de koordinasyon görevi üstlenmektedir. Özellikle Bursa'nın gastronomi alanındaki zenginlikleri ve hizmet sektöründe yer alan işletmelerimizin tanıtımını sağlamak amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyemiz ile ortaklaşa gerçekleştirilen söz konusu program için üye firmalarımızla görüşmeler sağlanmıştır. Yayının toplam bedeli olan 375 bin liralık bütçenin 175 bin liralık kısmı da Oda'mızın girişimleriyle programda yer alan firmalarımızdan karşılanarak sponsorluk bedeli olarak ilgili medya kuruluşuna iletilmiştir. BTSO olarak kentimiz ve ülkemiz için ürettiğimiz birçok proje ve çalışmada Bursa Büyükşehir Belediyemiz ile her zaman iş birliği içerisinde hareket etmekteyiz. Başta Bursa Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve yerel yönetimlerimiz olmak üzere, bugüne kadar hayata geçirdiğimiz makro projelerden sosyal destek kampanyalarına kadar her türlü organizasyonda maddi ve manevi katkılarıyla yer alan iş dünyası temsilcilerimize bu vesileyle bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz." 

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BTSO'dan, bir programa ödenen ücrete ilişkin açıklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cansel ORUÇ

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