Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan GSO'ya ziyaret

05.10.2019 13:55

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Meclis Başkanı Ali Uğur, Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Yönetim Kurulu ve Meclis Divanı Üyeleri Gaziantep Sanayi Odası'nı (GSO) ziyaret etti.



GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen heyete, kent sanayisi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verilerek, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.



İki il arasındaki bağın daha da güçlenmesi gerektiğinin altı çizilen toplantıda, yeni işbirlikleri ve bilgi paylaşımının önemine vurgu yapıldı.



Bursa'nın sanayisi, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile çok değerli bir şehir olduğunu kaydeden GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Bursa ve Gaziantep'in ülkemizin üretim yapan temel mekanizmaları olmuş, kalkınmada öncü şehirler olduğunu belirterek, "Eminim birlikte yapabileceğimiz çok güzel işler var. Gaziantep olarak bizler üretmeye, istihdama ve ihracata devam ediyoruz. İki ilimizin öne çıkan yönlerini göz önünde bulundurup, karşılıklı işbirlikleri ile şehirlerimizi daha da güçlü hale getirebiliriz" dedi.



BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur da konuşmasında, Gaziantep'in örnek bir şehir olduğunu ve Gaziantep gibi şehirlerin daha da artması gerektiğinin altını çizdi. Uğur, Bursa olarak daha fazla üretim ve daha fazla ihracat yapmak hedefinde olduklarını kaydetti.



GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gaziantep ekonomisi ve Gaziantep Sanayi Odası'nın proje ve hedefleri hakkında bilgiler verdi. Ünverdi, "Gaziantep olarak yeni bir değişim ve dönüşümün eşiğindeyiz. Projelerimizle şehrimizi ve dolayısı ile ülkemizi geleceğe hazırlamak istiyoruz. İnsanı merkeze alan, eğitim odaklı ve teknolojiye yönelik önemli adımlar atıyoruz. Bunların meyvelerini de kısa zamanda alamaya başladık ve bundan sonra da inşallah daha büyük dönüşler alacağız. Bu süreçte Bursa ilimizle, siz değerli başkanlarımız ve iş adamlarımızla da karşılıklı paylaşım içerisinde, sanayi ve ticaretimize katkıda bulunabiliriz" şeklinde konuştu.



BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da, Türkiye'nin son 20-30 yıllık ekonomik başarısında İstanbul dışında 4-5 tane ilin çok önemli katkıları olduğuna değinerek, "Hem Bursa, hem Gaziantep bu illerin en önemlileri arasında yer alıyor. Pazar çeşitliliği, ürün çeşitliliği diyoruz her zaman. Geçmişte sadece ülkemize ait olan sıkıntılar oldu ama bugün gelişmiş ekonomiler dahil tüm ülke ekonomilerinde ciddi krizler yaşanmaya başladı. Bu krizden en az hasarla çıkan bölgeler hem sektör hem de pazar çeşitliliğini sağlamış olan bölgeler ve şehirlerdir. Sizler de şehrin iş dünyasını yöneten bir kurum olarak, ekonomide önemli bir vizyon sunuyorsunuz. Gaziantep bu anlamda bizim için çok önemli ve birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğumuz bir şehir" diye konuştu.



Toplantı sonra karşılıklı plaket takdiminde bulunuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA