Bursa Ticaret Sanayi Odası Başkanı Burkay Açıklaması

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda 39 bin 500 üyeden 22 bini, 3 Nisan Salı günü sandık başına gidiyor. Yeni dönemde yeniden aday olan Başkan İbrahim Burkay, "5 yıllık süreçte, bize olan teveccühün karşılığını layıkıyla yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Bütün üyelerimiz, dostlarımızı mutlaka Salı günü demokratik hakkını kullanmaya çağırıyoruz" dedi.

Bursa'da haber ajansı temsilcileriyle bir araya gelen ve BTSO'da ortaya konulan projelerin sadece Bursa'ya değil Türkiye'ye de rol model olduğunu kaydeden Başkan Burkay, "Üyelerimiz, en önemli en haklı demokratik haklarını kullanacaklar. Biz mutlaka bütün dostlarımızı, bütün üyelerimizi Salı günü sandık başına bekliyoruz. Bu dönüşümün, zihniyet değişiminin mutlaka burada hakim kılınması lazım. Bursa'da BTSO çatısı altında öyle projeler ortaya koyduk ki, sadece Bursa'ya değil Türkiye ekonomisini de şekillendiren rol model projeler oldu. Bursa'da 60 yıl önce çok güzel adımlar atılmış. Artık bizim iş dünyamız, bu hikayenin, bu yolculuğun bir parçası olmak istiyor. Herkes atılan adımların, yapılan projelerin bir noktasında "biz de olalım" istiyor" dedi.

"Sloganımız insana yatırım"

Başkan Burkay, bundan sonra Bursa ve Türkiye'nin farklı vasıflarının ortaya çıkması gerektiğini belirterek "Dünyadaki gelişmiş ekonomilerinde olduğu gibi büyük Türkiye'nin de baş aktörü de katma değerli üretimin, nitelikli iş kaynağının ve eşsiz bilgi birikiminin bulunduğu Bursa'mız olacaktır. Fiziki yatırımların birçoğunun tamamlandığı bölgemizde yeni dönem sloganımız insana yatırım olacaktır. Bizim tarihimizde hem sanat hem kültürde müthiş eserlerimiz var. O dönemi bizim başlatmamız lazım. Avrupa Sarayları'nın modası Türkiye'den, İstanbul ve Bursa'dan gidiyordu. Yeni dönemde baktığımızda sadece BTSO değil Türkiye'nin yeni girdiği yol bana göre, aydınından sanatçısına bütün kesimlerin toplumdan kopmadan toplumun içindeki değerlere sahip şekilde bu milleti dönüştürmesi. Bizim genelde aydın dediğimiz kitle, toplumdan kopmuş. Toplumu dışlamış. Aslında geçmiş ekonomi ve ülkelere baktığınızda o ülkeleri bir noktaya götüren düşünen kesim o toplumun aklı, toplumu hiçbir zaman reddetmemiş,küçümsememiş. Toplum onları örnek almış. Rol modeller almış. "Aydın" diye geçinen kişiler şimdi kültür konusunda toplumun değerleri ile savaşıyor. Böyle bir dönem Türkiye'nin önünü tıkıyor. Bizim toplumla Türk insanıyla barışık, bu alanda ciddi atılımlar yapmamız lazım. Bu konuda da Bursa önemli bir merkez" diye konuştu. - BURSA