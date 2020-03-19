Bursa Ticaret Borsasından "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine destek Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 100 milyar liralık desteğin yer aldığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine ilişkin, "Üretimin ve ihracatın devamı, istihdamın korunması ile işletmelerin uluslararası rekabette geri kalmaması açısından Ekonomik İstikrar Kalkanı...

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 100 milyar liralık desteğin yer aldığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine ilişkin, "Üretimin ve ihracatın devamı, istihdamın korunması ile işletmelerin uluslararası rekabette geri kalmaması açısından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'ni önemli ve yerinde buluyoruz." ifadesini kullandı.

Matlı, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından Kovid-19'un etkilerini azaltmak için açıkladığı ekonomik tedbirleri değerlendirdi.

Alınan tedbirlerin iş dünyasını memnun ettiğini belirten Matlı, "Küreselleşen dünyada salgın hastalıklar, sadece insandan insana değil, piyasalardan piyasalara da bulaşıyor. Türkiye, koronavirüsle olan sınavını başarıyla veriyor. Merkez Bankasının aldığı faiz indirimi kararının ardından açıklanan destek paketi de yerinde ve zamanında yapılmış bir müdahale oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Koronavirüs önlemleri kapsamında, birçok iş alanının faaliyetlerini geçici olarak yavaşlattığını hatırlatan Matlı, şunları kaydetti:

"Üretim ve istihdam sağlayan birçok işletme süreçten etkilendi. İşletmelerin finansman ihtiyacını karşılayacak, kredilerini erteleyecek, yeni finansmana ulaşmasını kolaylaştıracak ve istihdamın devamını sağlayacak düzenlemelerle ihracatçının desteklenmesi ve bazı sektörlerde KDV ve SGK primlerinin ertelenmesi, iş dünyasını memnun etmiştir. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı tedbir paketi, üretim, ticaret ve istihdamın yara almadan devamını sağlayacaktır. İş dünyası olarak, gelecekte etkilenebilecek sektörler için de ihtiyaç halinde hükümetimize taleplerimizi iletmeye devam edeceğiz. Kamu-özel sektör iş birliği ve dayanışmasıyla tüm paydaşların birbirine empati ve anlayış göstermesi, hükümetimizin destekleriyle bu zorlu sürecin en az hasarla atlatılacağına inanıyoruz. Üretimin ve ihracatın devamı, istihdamın korunması ile işletmelerin uluslararası rekabette geri kalmaması açısından Ekonomik İstikrar Kalkanı paketini önemli ve yerinde buluyoruz."

Kaynak: AA