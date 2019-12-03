Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Matlı Açıklaması

03.12.2019 10:27 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:32

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, 2019 üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.



Yılın ilk çeyreğinde 2,3, ikinci çeyreğinde de 1,6 daralma yaşayan Türkiye ekonomisinin, üçüncü çeyrekte toparlanma eğilimi gösterdiğini belirten BTB Başkanı Özer Matlı, "Ekonomide büyüme sürecinin başladığına dair ilk somut işaret geldi. Türkiye ekonomisi 2019 yılı üçüncü çeyrek büyümesi beklentiler doğrultusunda, yüzde 0.9 olarak gerçekleşti. Hükümetimizin aldığı önlem ve uyguladığı politikalar iş dünyasına olumlu yansıdı ve rakamlar, moralimizi yeniden yükselterek 2020 yılı için moral oldu" dedi.



Dünya genelindeki durgunluğun geride kaldığını söyleyen Matlı, "Geçen yılın ortalarında başlayan ve tüm dünya gibi ülkemizi de etkisi altına alan ekonomik durgunluk artık geride kaldı. Bundan sonra, gelecek için atılacak adımlar daha da önemli. Sağlıklı ve kalıcı büyüme için, üretim odaklı, yüksek katma değer katan üretim modelini her alanda hayata geçirmemiz zaruri. Kalıcı büyüme için yatırımları teşvik eden reformlara öncelik verilmeli ve kalıcı büyüme istikrarı sağlanmalıdır" dedi.



Sıkıntılı sürecin geride kaldığını belirten Matlı, "Bu daha başlangıç, reel sektörümüz için çok önemli ve değerli olan faiz indirimi politikasının olumlu etkilerini ilerleyen dönemde daha net göreceğiz. Bu nedenle reel sektör istihdam sağlamaya devam etmeli, Türkiye'nin gücüne güvenmeli ve daha fazla üretmelidir" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA