Bursa Ticaret Borsası, üyelerine 'nefes' oluyor
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Bursa Ticaret Borsası, üyelerine 'nefes' oluyor

Bursa Ticaret Borsası, üyelerine 'nefes' oluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

'Nefes Kredisi' çerçevesinde 150 milyon liralık kredi hacmini borsa üyelerinin hizmetine sunacaklarını belirten Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, "Salgının ekonomik etkilerini asgariye indirmek...

'Nefes Kredisi' çerçevesinde 150 milyon liralık kredi hacmini borsa üyelerinin hizmetine sunacaklarını belirten Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, "Salgının ekonomik etkilerini asgariye indirmek için bütün imkanlarımızı seferber etmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Başkan Özer Matlı, korona virüs salgınının ortaya çıktığı ilk andan itibaren, salgının ticari hayata etkilerini asgariye indirmek için çalıştıklarını söyledi. Bu süreçten en ağır etkilenen kesimin KOBİ'ler olduğuna dikkat çeken Başkan Matlı, "Çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin öncülüğünde, 365oda ve borsamızın katkılarıyla, ülkemizin bel kemiği olan KOBİ'lerimizin likidite ihtiyacını karşılamak üzere Nefes Kredisi'ni bu yıl da hayata geçirmiş bulunuyoruz. Bursa Ticaret Borsası olarak, kampanya kapsamında yüklü mevduat taahhüdü ve TOBB'un da desteğiyle tüm imkanlarımızı seferber ediyor, 150 milyon liralık kredi hacmini üye işletmelerimizin hizmetine sunuyoruz" dedi.

6 ay geri ödemesiz, 12 ay vadeli kredi imkanı

Nefes Kredisi'nden yararlanmak isteyen üyelerin, 1 Haziran 2021 Salı gününden itibaren borsadan alacakları 'faaliyet belgesi' ile anlaşma sağlanan bankalara giderek başvurularını yapabileceklerini kaydeden Başkan Matlı, "Başvurular; alınacak faaliyet belgesi ile Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Denizbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankası'ndan yapılabilecek. Kredi Garanti Fonu da hazine desteğiyle kredilere kefil olacak. 2021 Nefes Kredisi'nden, 2020 yılı cirosu 1 milyon TL'yi aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ'ler ise azami 200 bin TL kullanabilecek. 6 ay geri ödemesiz dönemin ardından, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitle yapılacak. Kredi faizi yüzde 17,5 olarak uygulanacak.2019 yılından sonra kurulmuş işletmelerde, ciro kaybı şartı aranmayacak" diye konuştu.

'Can suyu' olacak

Nefes Kredisi desteğinin likidite sıkıntısı çeken KOBİ'ler için 'can suyu' olacağına inandığını belirten Başkan Özer Matlı, "Nefes Kredisi'nin Bursa iş dünyası adına hayırlı olmasını diliyor, projenin hayata geçirilmesine imkan sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfi Elvan'a, TOBB Başkanımız M.Rifat Hisarcıklıoğlu'na, Kredi Garanti Fonu yönetimine ve kampanyaya katılan bankalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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