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Bursa Ticaret Borsası üyelerine 160 milyon liralık "Nefes Kredisi" desteği

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, "Nefes Kredisi" kapsamında yüklü mevduat taahhüdü ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle 160 milyon liralık kredi hacmini üyelerinin kullanımına sunduklarını bildirdi.

Bursa Ticaret Borsası üyelerine 160 milyon liralık
28.04.2020 21:24 | Son Güncelleme: 28.04.2020 21:24

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, "Nefes Kredisi" kapsamında yüklü mevduat taahhüdü ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle 160 milyon liralık kredi hacmini üyelerinin kullanımına sunduklarını bildirdi.

BTB'den yapılan açıklamaya göre, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi de olan Matlı, Denizbank Marmara Bölge Müdürü Burak Bozkaya ile görüşmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de de salgından ekonomik anlamda en çok etkilenen kesimlerden birinin KOBİ'ler olduğunu belirten Matlı, şunları kaydetti:

"Çatı kuruluşumuz olan TOBB öncülüğünde, 365 oda ve borsamızın katkılarıyla hazırlanan 'Nefes Kredisi' ile Türkiye ekonomisinin bel kemiği olan KOBİ'lerimize bu sıkıntılı dönemde destek olmayı hedefledik ve bunu da ne mutlu ki başarıyla sonuçlandırdık. Bursa Ticaret Borsası, Nefes Kredisi Kampanyası kapsamında yüklü mevduat taahhüdü ve TOBB'un da desteğiyle yaratılan çarpan etkisiyle 160 milyon liralık kredi hacmini üyelerinin kullanımına sunmuştur."

Bozkaya da ekonomiyi ayakta tutan, istihdamın, üretimin, ihracatın yükünü sırtlayan KOBİ'lerin yanında olmaktan mutluluk duyduklarını vurgulayarak, "Bu ayırdığımız kaynak yüzde 7,5 faiz oranıyla yaklaşık 40 bin KOBİ müşterisine ulaşacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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