Bursa Ticaret Borsası'nda siyah zeytinin kilogramı 18,8 liradan işlem gördü
Bursa Ticaret Borsası'nda siyah zeytinin kilogramı 18,8 liradan satıldı.
18.02.2020 16:12 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:12
Bursa Ticaret Borsası'nda siyah zeytinin kilogramı 18,8 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Cinsi
|Miktarı
|Fiyatı (TL)
|Zeytinyağı (yemeklik)
|litre
|24,23
|Yeşil zeytin
|kg
|16,04
|Siyah zeytin
|kg
|18,80
|Kuzu eti (karkas)
|kg
|46,80
|Koyun eti (karkas)
|kg
|30,00
|Dana eti (karkas)
|kg
|34,96
|Dana (kol)
|kg
|33,50
|Sığır (but)
|kg
|27,00
|Kuzu eti
|kg
|51,00
|Kuzu (canlı)
|kg
|24,50
|Dana (canlı)
|kg
|17,25
|Sığır (canlı)
|kg
|15,00
Kaynak: AA