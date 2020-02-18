Haberler » Ekonomi » Bursa Ticaret Borsası'nda siyah zeytinin kilogramı 18,8 liradan işlem gördü - Ekonomi

Bursa Ticaret Borsası'nda siyah zeytinin kilogramı 18,8 liradan işlem gördü

Bursa Ticaret Borsası'nda siyah zeytinin kilogramı 18,8 liradan satıldı.

18.02.2020 16:12 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:12
Bursa Ticaret Borsası'nda siyah zeytinin kilogramı 18,8 liradan işlem gördü

Ticaret Borsası'nda siyah zeytinin kilogramı 18,8 liradan satıldı.


Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Cinsi Miktarı Fiyatı (TL)
(yemeklik) litre 24,23
Yeşil zeytin kg 16,04
Siyah zeytin kg 18,80
eti (karkas) kg 46,80
Koyun eti (karkas) kg 30,00
Dana eti (karkas) kg 34,96
Dana (kol) kg 33,50
Sığır (but) kg 27,00
Kuzu eti kg 51,00
Kuzu (canlı) kg 24,50
Dana (canlı) kg 17,25
Sığır (canlı) kg 15,00

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler