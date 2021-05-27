Bursa Ticaret Borsası'na üye 6 firma, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları listesinde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa Ticaret Borsası'na üye 6 firma, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları listesinde

Bursa Ticaret Borsası'na üye 6 firma, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları listesinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'nda yer alan Bursa Ticaret Borsası üyesi 6 firmayı başarılarından dolayı tebrik etti.

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'nda yer alan Bursa Ticaret Borsası üyesi 6 firmayı başarılarından dolayı tebrik etti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' araştırmasının sonuçları açıklandı. İSO'nun, yarım asrı deviren en büyük sanayi kuruluşları araştırmasına göre 2020 yılının zirvesinde, üretimden satışlarda 58 milyar 593 milyon lira ile TÜPRAŞ yer alırken, Ford Otomotiv 45 milyar 223 milyon lirayla ikinci, Renault Otomobil Fabrikaları ise 31 milyar 242 milyon lirayla üçüncü oldu. Türkiye'nin en büyük firmaları arasında bu yıl, Bursa'dan 26 firma yer alma başarısı gösterdi.

İSO'nun açıkladığı sonuçları değerlendiren Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Bursalı 26 firma arasında yer alan 6 firmanın, bağlı olduğu odanın yanı sıra Bursa Ticaret Borsası kotasyonundaki ürün alım-satımı nedeniyle borsa üyeliğinin de bulunduğunu belirtirken, "Geride bıraktığımız 2020 yılında sektörlerimizin ekonomik anlamda karşı karşıya kaldığı her türlü zorluğa rağmen üyelerimizden Sutaş listenin 67., Pro Yem 91., Hastavuk 229., Marmarabirlik 403., Harput Tekstil 423. ve Akbaşlar Tekstil ise 480. sırasında yer alarak,borsamızın ve şehrimizin iftihar kaynağı olmuşlardır" dedi.

Salgınla mücadele firmaları üretmekten alıkoymadı

Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşunun üretimden satışlarını 2020 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 15,3 artırarak 1 trilyon 179 milyar liraya yükselttiğine dikkat çeken Başkan Özer Matlı, "Listedeki Bursalı firmalarımız ise üretimden net satışlarını geçen yıla göre yaklaşık yüzde 8 artırarak, 35 milyar 987 milyon 769 bin liraya çıkarma başarısı göstermiştir. Firmalarımız,bir yılı aşkın süredir etkileri en ağır şekilde hissedilen salgınla mücadele ederken, diğer yandan da nitelikli üretimle katma değer yaratmaya, kent ve ülke ekonomisine katkı koymaya devam etmiştir. Stratejik konumu, köklü sanayisi, sektörel çeşitliliği ile Türkiye ekonomisinin öncü kenti Bursa'mızın gurur kaynağı olan firmalarımızın, başta yönetim kurulları olmak üzere tüm yöneticilerini ve çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını diliyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı, fiyatlar geçen yıla göre yüzde 20 daha yüksek
Kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı, fiyatlar geçen yıla göre yüzde 20 daha yüksek
'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' Araştırması (1)
"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" Araştırması (1)
Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'nda Ford Otomotiv 45,2 milyar lirayla ikinci, Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları ise 31,2...
Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'nda Ford Otomotiv 45,2 milyar lirayla ikinci, Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları ise 31,2...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Meral Akşener Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Sibel Can Şevval Şahin Demet Özdemir
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursa Ticaret Borsası'na üye 6 firma, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları listesinde - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 14:15:30. #1.14#

title