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Bursa Ticaret Borsası laboratuvar ve depoculuk şirketi kurdu

Bursa Ticaret Borsasınca (BTB), tarım ürünleri ticaretinin kolaylaştırılması, geliştirilmesi ve bölge tarımına katma değer sağlanması amacıyla laboratuvar ve depoculuk işletmesi kurulduğu bildirildi.

Bursa Ticaret Borsası laboratuvar ve depoculuk şirketi kurdu
02.06.2020 13:13 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:13

Bursa Ticaret Borsasınca (BTB), tarım ürünleri ticaretinin kolaylaştırılması, geliştirilmesi ve bölge tarımına katma değer sağlanması amacıyla laboratuvar ve depoculuk işletmesi kurulduğu bildirildi.

BTB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de tarım ürünlerinin standartlarının belirlenmesini, ürünlerin sağlıklı koşullarda depolanmasını ve ürün senetleri vasıtasıyla ticaretinin kolaylaştırılmasını sağlayan lisanslı depoculuk sisteminde, Bursa Ticaret Borsası "yetkili sınıflandırıcılık" faaliyetleri ile laboratuvar hizmeti vermeye başlıyor.

Bu kapsamda, Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ile tarım ürünleri ticaretinin kolaylaştırılması ve depolanması için yaygın bir sistem oluşturmak amacıyla Bursa Ticaret Borsası Laboratuvar ve Depoculuk AŞ oluşturuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, lisanslı depoların, tarım ürünlerinin sağlıklı koşullarda kalite sınıflarına göre depolanmasını sağlayan, çalışma usulleri devlet tarafından belirlenmiş büyük kapasiteli depolar olduğunu belirtti.

Matlı, "Lisanslı depolarda muhafaza edilecek tarım ürünlerinin analizini yapmak, ürünün nitelik ve özelliklerini belirlemek, standartlara uygun olarak sınıflandırmak ve bu durumu belgelendirmek üzere şirketimiz, üyelerimiz başta olmak üzere üreticimize, tüccarımıza ve sanayicimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan lisans verilince faaliyete geçecek

Lisanslı depolara giren her tarımsal ürünün kalite sınıfının belli olduğunu aktaran Matlı, fiyatlandırmanın da borsalarda kaliteye göre serbest piyasa koşullarında oluştuğunu kaydetti.

Kuruluşu tamamlanan işletmenin, Ticaret Bakanlığınca verilecek Yetkili Sınıflandırıcı Lisansı ile Bursa'da yakında hizmet vermeye başlayacağını duyuran Matlı, şu bilgileri paylaştı:

"Kurulan laboratuvar kapsamında öncelikle lisanslı depoya gelecek ürünlerin rutubet, protein, hektolitre, elek gibi fiziksel analizleri yapılacak. Ülkemizde her geçen gün gelişen ürün ihtisas borsalarının olmazsa olmazı olan yetkili sınıflandırıcılık hizmetinin, Bursa'da bundan böyle Bursa Ticaret Borsası Laboratuvar ve Depoculuk AŞ tarafından yapılacak olması bölge tarımına katma değer yaratacaktır.

Bir tarım ülkesi olan Türkiye'de ürün piyasalarımızın başta Avrupa Birliği olmak üzere gelişmiş ülkeler gibi sağlam ve dinamik bir yapıya kavuşturmamız gerekli. Bunun için üretimden tüketime kadar olan tüm safhalarda birbirini destekleyecek ve tamamlayacak kurumlara ihtiyaç var. Lisanslı depoculuk sistemi bu anlamda, tarım ürünlerine dayalı ticareti kolaylaştıran, pazar alanını genişleten, ürün piyasalarının gelişmesine ve bu piyasalarda fiyat istikrarına katkı sağlayan ve aynı zamanda sanayicinin üretim için gereksinim duyduğu ham maddeyi tedarik etmesini kolaylaştıran önemli bir kurumsal altyapı. Bundan sonraki süreçte Bursa Ticaret Borsası olarak öncelikli hedefimiz ülke tarımının göz bebeği olan şehrimizde, standartları belirlenmiş tarım ürünleri piyasasını geliştirerek üyelerimiz başta olmak üzere üreticimize, tüccarımıza ve sanayicimize güvenilir, hızlı, objektif tarım piyasa ortamı oluşturarak, ticari hayatlarına katkı sağlamaktır."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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