Bursa Ticaret Borsası BaşkanıÖzer Matlı Açıklaması
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Bursa Ticaret Borsası BaşkanıÖzer Matlı Açıklaması

Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervinin Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını ortadan kaldırmak için tarihi bir önemi olduğunu belirten, Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, artık yeni bir...

Bursa Ticaret Borsası BaşkanıÖzer Matlı Açıklaması
22.08.2020 10:32 | Son Güncelleme: 22.08.2020 10:36

Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervinin Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını ortadan kaldırmak için tarihi bir önemi olduğunu belirten, Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, artık yeni bir döneme girildiğini söyledi.

Türkiye'nin tüm engellemelere rağmen son yıllarda enerji alanında attığı adımların meyvelerini toplamaya başladığını kaydeden Başkan Özer Matlı, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'deki keşfinin Türk milletine hayırlı olmasını diledi. Başkan Matlı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, Karadeniz'de Tuna-1 Kuyusu'ndaki sondajda bulunan 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi,enerji alanındaki tüm dengeleri baştan sona değiştireceği gibi, ülkemizin enerjideki dışa bağımlılığını da önemli ölçüde azaltacak, cari açığı gündemimizden çıkaracaktır. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılında Türk milletinin hizmetine sunulması hedeflenen Karadeniz doğalgazı ile Türkiye'nin, artık enerji alanında oyun kurucu ülkeler arasındaki haklı yerini alacağına inanıyorum" dedi.

"Yeni müjdeleri heyecanla bekliyoruz"

Türkiye'nin, doğal kaynaklar bakımından çok zengin bir coğrafyada yer almasına rağmen, yıllardır sözde dost özde düşman ülkelerin çeşitli baskı ve oyunlarıyla bu kaynaklardan istifade edemediğini kaydeden Başkan Matlı, "Ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın dik duruşu ve ferasetli yönetimi ile makus talihini yenmiş; artık yarınlara çok daha umutlu bir şekilde bakmaya başlamıştır. İnşallah Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de devam eden çalışmalarda yeni müjdeler de gelecektir. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, tarihi başarıda emeği geçen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanımız ve Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Berat Albayrak ile Fatih Sondaj Gemisi'ndeki mühendislerimiz ve tüm çalışanlarına şükranlarımı sunuyor, bu tarihi keşfin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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