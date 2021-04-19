Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı'dan kısa çalışma ödeneği çağrısı

Artan vaka sayıları nedeniyle alınan kısmi kapanma kararının zaten zor durumda olan işletmeleri dar boğaza ittiğini söyleyen Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, "Nisan ayı itibarıyla sona eren kısa çalışma ödeneği desteği, istihdamın korunması ve işverenin...

Artan vaka sayıları nedeniyle alınan kısmi kapanma kararının zaten zor durumda olan işletmeleri dar boğaza ittiğini söyleyen Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, "Nisan ayı itibarıyla sona eren kısa çalışma ödeneği desteği, istihdamın korunması ve işverenin önünü görmesi adına yeniden uygulamaya alınmalıdır" dedi.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı yaptığı yazılı açıklamada, Kısa Çalışma Ödeneği desteğinin yeniden başlatılmasını talep etti. Salgının ülkemizde ortaya çıktığı süreçte istihdamın korunması amacıyla birçok destek ve düzenlemeyi içeren 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketinin devreye alındığını hatırlatan Başkan Özer Matlı, "Korona virüs salgınının ülkemizde görüldüğü andan itibaren uygulanan Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği ve İşten Çıkarma Yasağı, çalışan ve işverenin biraz olsun nefes almasını sağlamış, ekonomimiz üzerinde adeta koruyucu bir kalkan görevi görmüştür" dedi.

"Kısa Çalışma Ödeneği salgın süreci son bulana dek yeniden başlatılmalı"

Salgın döneminde 3,7 milyon kişiye yaklaşık 30 milyar TL tutarında verilen Kısa Çalışma Ödeneği desteğinin, 1 Nisan itibarıyla sona erdiğini ifade eden Başkan Özer Matlı, "Uzun süre kapalı kalan ve açıldığı halde iş hacimleri daralan işletmelerin omzunda vergi, kira, kredi gibi ödemeler yük olarak dururken, artan vaka sayıları nedeniyle alınan kısmi kapanma kararı, işletmeleri çok daha zor bir durumda bırakmıştır. Öyle ki birçok işletme çalışanlarını ücretsiz izne çıkarmak zorunda kalmıştır.Salgının yıkıcı etkisinin hissedildiği, vaka sayısının arttığı bu dönemde istihdamı koruyucu tedbirler alınmasına, piyasaların nispeten rahatlaması ve iş verenin önünü görmesi adına Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasının salgın süreci son buluncaya kadar yeniden başlatılmasına; ayrıca vergi ve benzeri ödemelerin ertelenmesine, işletmelerimize faizsiz yeni kredi desteklerinin sağlanmasına acil ihtiyaç duyulmaktadır" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı