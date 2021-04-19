Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı'dan kısa çalışma ödeneği çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı'dan kısa çalışma ödeneği çağrısı

Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı'dan kısa çalışma ödeneği çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Artan vaka sayıları nedeniyle alınan kısmi kapanma kararının zaten zor durumda olan işletmeleri dar boğaza ittiğini söyleyen Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, "Nisan ayı itibarıyla sona eren kısa çalışma ödeneği desteği, istihdamın korunması ve işverenin...

43 kişi belediye vasıtasıyla Türkiye'den ayrılıp geri dönmemişti! Gri pasaport skandalına Almanya el koydu
43 kişi belediye vasıtasıyla Türkiye'den ayrılıp geri dönmemişti! Gri pasaport skandalına Almanya el koydu
Büyük travma! Ruslar Türk SİHA'larını böyle vurdu ama yalnızca animasyonda
Büyük travma! Ruslar Türk SİHA'larını böyle vurdu ama yalnızca animasyonda

Artan vaka sayıları nedeniyle alınan kısmi kapanma kararının zaten zor durumda olan işletmeleri dar boğaza ittiğini söyleyen Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, "Nisan ayı itibarıyla sona eren kısa çalışma ödeneği desteği, istihdamın korunması ve işverenin önünü görmesi adına yeniden uygulamaya alınmalıdır" dedi.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı yaptığı yazılı açıklamada, Kısa Çalışma Ödeneği desteğinin yeniden başlatılmasını talep etti. Salgının ülkemizde ortaya çıktığı süreçte istihdamın korunması amacıyla birçok destek ve düzenlemeyi içeren 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketinin devreye alındığını hatırlatan Başkan Özer Matlı, "Korona virüs salgınının ülkemizde görüldüğü andan itibaren uygulanan Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği ve İşten Çıkarma Yasağı, çalışan ve işverenin biraz olsun nefes almasını sağlamış, ekonomimiz üzerinde adeta koruyucu bir kalkan görevi görmüştür" dedi.

"Kısa Çalışma Ödeneği salgın süreci son bulana dek yeniden başlatılmalı"

Salgın döneminde 3,7 milyon kişiye yaklaşık 30 milyar TL tutarında verilen Kısa Çalışma Ödeneği desteğinin, 1 Nisan itibarıyla sona erdiğini ifade eden Başkan Özer Matlı, "Uzun süre kapalı kalan ve açıldığı halde iş hacimleri daralan işletmelerin omzunda vergi, kira, kredi gibi ödemeler yük olarak dururken, artan vaka sayıları nedeniyle alınan kısmi kapanma kararı, işletmeleri çok daha zor bir durumda bırakmıştır. Öyle ki birçok işletme çalışanlarını ücretsiz izne çıkarmak zorunda kalmıştır.Salgının yıkıcı etkisinin hissedildiği, vaka sayısının arttığı bu dönemde istihdamı koruyucu tedbirler alınmasına, piyasaların nispeten rahatlaması ve iş verenin önünü görmesi adına Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasının salgın süreci son buluncaya kadar yeniden başlatılmasına; ayrıca vergi ve benzeri ödemelerin ertelenmesine, işletmelerimize faizsiz yeni kredi desteklerinin sağlanmasına acil ihtiyaç duyulmaktadır" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Cenk Tosun Fatih Terim Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Silah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı'dan kısa çalışma ödeneği çağrısı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 10:43:59. #1.15#

title