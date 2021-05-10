Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı'dan gıda fiyatlarında artış uyarısı
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Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı'dan gıda fiyatlarında artış uyarısı

Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı'dan gıda fiyatlarında artış uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bahar aylarında yağışların beklenen düzeyde gerçekleşmemesinin İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hububat verimini tehdit ettiğine dikkat çeken Bursa TB Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, önümüzdeki dönemde olası fiyat artışlarına karşı gerekli tedbirlerinalınmasını...

Bahar aylarında yağışların beklenen düzeyde gerçekleşmemesinin İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hububat verimini tehdit ettiğine dikkat çeken Bursa TB Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, önümüzdeki dönemde olası fiyat artışlarına karşı gerekli tedbirlerinalınmasını talep etti.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, pandemi sebebiyle artan girdi maliyetleriyle boğuşan üreticiyi, şimdi de kuraklığın tehdit ettiğini söyledi. Türkiye'de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle son 50 yılın en sıcak 3. kış mevsiminin yaşandığına dikkat çeken Başkan Özer Matlı, "Çiftçilerimiz ekim ayından itibaren salgına rağmen büyük umutlarla tarlalarını ekmeye başladı. Ancak son yıllarda olduğu gibi bu yılda kış ve bahar aylarında yeterli yağışların olmaması ve sıcaklık değerlerinin yüksek seyretmesi nedeniyle ekinler daha olgunlaşamadan tarlada kurumaya başladı" dedi.

"Ciddi gıda kriziyle karşı karşıya kalabiliriz"

Yağış azlığının Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinde ciddi rekolte kayıplarına neden olabileceğini dile getiren Başkan Özer Matlı, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre1 Ekim 2020-30 Nisan 2021 döneminde yağışlar,Türkiye'nin tahıl ambarı olarak gösterilen İç Anadolu Bölgesi'nde geçen yıla kıyasla yüzde 20 azalırken, bu azalma Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise yüzde 46 ile zirveye çıkmış durumda. Yağışların beklentilerin çok altında kaldığı bu bölgelerimizdesulanamayan kurak alanlarda yüzde 70, sulanabilir alanlarda yüzde 20'ye yakın bir rekolte kaybı olabileceği endişesi yaşanmaktadır. Marmara ve Trakya bölgelerinde yeterli yağışlardan dolayı herhangi bir sıkıntı gözlenmese de özellikle tahıl ve bakliyatta ülkemizin ana üretim merkezleri olan İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da şu an tüm gözler, içinde bulunduğumuz mayıs ayına çevrilmiş durumda. Eğer beklenen yağışlar bu ayda düşmezse, çok ciddi bir gıda krizi ile karşı karşıya kalabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Bir an önce koruyucu önlemler alınmalı"

Böyle bir durumun, zaten pandemiden dolayı yüzde 30 ile yüzde 100'e varan artışların yaşandığı gıda fiyatlarında yeni bir zam dalgasını tetikleyebileceği uyarısında bulunan Özer Matlı, "Dünyada emtia fiyatlarının artış eğilimini sürdürmesi ve tahıl ürünlerinin ülkemizdeki tüketimi karşılamaya yetmeyecek miktarda azalması; önümüzdeki süreçte yeni fiyat artışlarının yaşanmasına yol açabilir. Olası fiyat artışlarının önüne geçebilmek için çok geç olmadan Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ivedi bir şekilde önlem almasını talep ediyor, bakanlığımızın gerekli hazırlıkları yapmasının kritik önem taşıdığını ifade etmek istiyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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