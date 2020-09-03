Bursa Ticaret Borsası Başkanı Matlı, perakende güven endeksini değerlendirdi Açıklaması Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Türkiye'nin global ekonominin ciddi daralmalarla ve sıkıntılarla boğuştuğu bir dönemde aldığı koruyucu önlemlerle süreci çok iyi yöneten ülkelerin başında geldiğini ifade etti.

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Türkiye'nin global ekonominin ciddi daralmalarla ve sıkıntılarla boğuştuğu bir dönemde aldığı koruyucu önlemlerle süreci çok iyi yöneten ülkelerin başında geldiğini ifade etti.

Matlı, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfının (TEPAV) açıkladığı Perakende Güven Endeksi ile ağustos ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Ağustos ayında -16,4 puan değerini alan perakende güven endeksinin, geçen yılın aynı dönemine göre 5,1 puan, geçen aya göre ise 0,2 puan artış yaşadığını ifade eden Matlı, böylece Türkiye'nin geçen yıla kıyasla Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi'nden çok daha iyi bir performans sergilediğinin altını çizdi.

Yaşanan bu artışta, alınan tedbirlerin bir sonucu olarak önlerindeki 3 aylık süreçte satış göstergelerindeki iyileşme beklentisinin etkili olduğunu aktaran Matlı, "Ancak buna rağmen ağustosta sınırlı bir toparlanma eğilimi içerisine giren perakende güven endeksinde, pandeminin etkilerinin hala önemli bir ölçüde sürdüğünü görüyoruz. Koronavirüs salgınında eylül ve ekim aylarında beklenen ikinci dalga endişesinin gerçekleşmemesi durumunda, çok daha olumlu bir tabloyla karşılaşacağımızı ümit ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Matlı ayrıca, ağustos perakende güveninin en fazla arttığı sektörlerin de birden fazla türde ürün satan bakkal, market ve büyük mağazalar sektörleri olduğuna dikkati çekti.

"Tedbirli bir şekilde üretime devam etmeliyiz"

Ağustos ayı enflasyon rakamlarına da değinen Matlı, "Ağustos ayı enflasyonu 0,96 oranındaki beklentinin altına kalarak, yüzde 0,86 artış kaydetti. Yıllık enflasyon ise yüzde 11,77 oldu." ifadelerini kullandı.

Bu hafta içinde açıklanan başta ihracat rakamları olmak üzere ağustos ayına ilişkin verilerin hiç kimseyi karamsarlığa itmemesi gerektiğine vurgu yapan Matlı, şunları kaydetti:

"Rakamlar bizi endişeye sevk etmemeli. Ekonomide dengelenmeyi ancak sanayiciyi, üreticiyi destekleyerek sağlayabiliriz. Bu noktada da Türkiye, global ekonominin ciddi daralmalarla, sıkıntılarla boğuştuğu bir dönemde aldığı koruyucu önlemlerle, süreci çok iyi yöneten ülkelerin başında yer almaktadır.

Bize düşen de ümitsizliğe kapılmadan, üretmeye, ülkemizin korona virüs salgınının yol açtığı küresel krizi en az kayıpla atlatması için katma değer yaratmaya devam etmektir."

Kaynak: AA