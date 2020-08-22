Bursa Ticaret Borsası Başkanı Matlı, doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi Açıklaması Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezerviyle Türkiye'nin enerji alanında oyun kurucu ülkeler arasında yer alacağına inandığını bildirdi.

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezerviyle Türkiye'nin enerji alanında oyun kurucu ülkeler arasında yer alacağına inandığını bildirdi.

Matlı, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin tüm engellemelere rağmen son yıllarda enerji alanında attığı adımların meyvelerini toplamaya başladığını vurguladı.

Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki keşfinin Türk milletine hayırlı olmasını dileyen Matlı, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, Karadeniz'de Tuna-1 Kuyusu'ndaki sondajda bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi, enerji alanındaki tüm dengeleri baştan sona değiştireceği gibi, ülkemizin enerjideki dışa bağımlılığını da önemli ölçüde azaltacak, cari açığı gündemimizden çıkaracaktır. Cumhuriyet'imizin 100. yılı olan 2023 yılında Türk milletinin hizmetine sunulması hedeflenen Karadeniz doğal gazı ile Türkiye'nin, artık enerji alanında oyun kurucu ülkeler arasındaki haklı yerini alacağına inanıyorum."

Matlı, Türkiye'nin, doğal kaynaklar bakımından çok zengin bir coğrafyada yer almasına rağmen yıllardır sözde dost özde düşman ülkelerin çeşitli baskı ve oyunlarıyla bu kaynaklardan istifade edemediğini belirtti.

Özer Matlı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın dik duruşu ve ferasetli yönetimi ile makus talihini yenmiş; artık yarınlara çok daha umutlu bir şekilde bakmaya başlamıştır. İnşallah Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de devam eden çalışmalarda yeni müjdeler de gelecektir. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, tarihi başarıda emeği geçen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanımız ve önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Berat Albayrak ile Fatih sondaj gemisindeki mühendislerimiz ve tüm çalışanlarına şükranlarımı sunuyor, bu tarihi keşfin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA