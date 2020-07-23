Bursa Ticaret Borsası Başkanı Matlı'dan LGS tercihi yapacak öğrencilere "meslek lisesi" çağrısı
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Bursa Ticaret Borsası Başkanı Matlı'dan LGS tercihi yapacak öğrencilere "meslek lisesi" çağrısı

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonuçlarının tüm öğrencilere hayırlı olmasını dileyerek, meslek liselerini tercih etmeleri çağrısında bulundu.

Bursa Ticaret Borsası Başkanı Matlı'dan LGS tercihi yapacak öğrencilere
23.07.2020 11:01 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:01

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonuçlarının tüm öğrencilere hayırlı olmasını dileyerek, meslek liselerini tercih etmeleri çağrısında bulundu.

Matlı, yaptığı yazılı açıklamada, doğru lise tercihinin, gençlerin kendilerini geleceğe en iyi şekilde hazırlamasında ve doğru meslek seçiminde kilit rol oynadığını vurguladı.

Öğrencilerin yapacakları tercihlerde, meslek liselerine öncelik vermelerinin önemine dikkati çeken Matlı, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetişmesi amacıyla, meslek liselerinde Milli Eğitim Bakanlığı ve TOBB iş birliğinde büyük bir dönüşüm hamlesi başlatıldı. Öğrencilerimizi, sektörün beklentileri doğrultusunda iş hayatına hazırlamak için hem meslek liselerimizi fiziki anlamda daha kaliteli hale getiriyoruz hem de iş dünyasını sürecin içine aktif bir şekilde dahil ederek, eğitim modelini daha dinamik hale getiriyoruz. Amacımız, meslek liselerini tercih eden öğrencilerimizin mezun olduklarında sektörde aranan eleman olmalarına imkan sağlamak. Bundan dolayı öğrencilerimizi, meslek liselerini tercih etmeye davet ediyorum.

Meslek liselerinin nitelikli dönüşümü kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı, TOBB, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) arasında 'Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü' imzalandı. Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şehit Ömer Halis Demir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, protokol kapsamında Bursa'dan yer alan okullarımız. Bursa Ticaret Borsası olarak Türkiye'nin ilk ve tek tarım lisesi olan proje okulumuz Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin eğitim kalitesiyle, Türkiye'ye rol model olması yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Okulumuz için fiziki alanların iyileştirilmesinden teknolojik altyapının güçlendirilmesine, mentorluktan üye firmalarımızda beceri eğitimi ve teknik ziyaretlere kadar gereken tüm desteği veriyoruz."

Matlı, geleceğin teminatı gençleri bilgiyi yorumlayan, kullanan ve yeni teknolojiler üreten bireyler olarak yetiştirebilmenin yolunun mesleki ve teknik eğitimden geçtiğini belirtti.

Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yüksek donanımlı, teknolojiyle iç içe gençler yetiştirip iş dünyasının nitelikli iş gücüne ulaşımını kolaylaştırmayı ve gençlerin istihdamına katkı sağlamayı amaçladıklarına değinen Matlı, "Bursa Ticaret Borsası olarak kendini tarım alanında geliştirmek isteyen ve bu konuda başarı gösteren öğrencilere burs ve nitelikli staj imkanı sunmayı ve mezun olduktan sonra iş bulma konusunda gereken tüm desteği vermeyi taahhüt ediyoruz. Gençlerimizi Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini tercih ederek, alanında uzmanlık için sunulan tüm bu fırsatlardan ve ayrıcalıklardan yararlanmaya ve iş hayatında 'ara eleman değil, aranan eleman' olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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