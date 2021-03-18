Bursa Ticaret Borsası
18.03.2021 19:55 | Son Güncelleme: 18.03.2021 19:59
Bursa Ticaret Borsasında karkas kuzu etinin kilogramı 59 liradan satıldı.
Bursa Ticaret Borsasında karkas kuzu etinin kilogramı 59 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Cinsi
|Miktarı
|Fiyatı (TL)
|Kuzu eti (karkas)
|kg
|59,00
|Dana eti (karkas)
|kg
|39,48
|Sığır eti (karkas)
|kg
|34,00
|İthal pamuk (preseli)
|kg
|13,21
|Pamuk ipliği
|kg
|21,42
|Dana (canlı)
|kg
|20,00
|Sığır (canlı)
|kg
|18,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan
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