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Bursa Ticaret Borsası

18.03.2021 19:55 | Son Güncelleme: 18.03.2021 19:59
Bursa Ticaret Borsası

Bursa Ticaret Borsasında karkas kuzu etinin kilogramı 59 liradan satıldı.

Bursa Ticaret Borsasında karkas kuzu etinin kilogramı 59 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

CinsiMiktarıFiyatı (TL)
Kuzu eti (karkas) kg 59,00
Dana eti (karkas) kg 39,48
Sığır eti (karkas) kg 34,00
İthal pamuk (preseli) kg 13,21
Pamuk ipliği kg 21,42
Dana (canlı) kg 20,00
Sığır (canlı) kg 18,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

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