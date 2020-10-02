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Bursa Ticaret Borsası

02.10.2020 17:49 | Son Güncelleme: 02.10.2020 17:52
Bursa Ticaret Borsası

Bursa Ticaret Borsası'nda karkas kuzu etinin kilogramı 51 liradan satıldı.

Bursa Ticaret Borsası'nda karkas kuzu etinin kilogramı 51 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

Cinsi Miktarı Fiyatı (TL)
Kuzu eti (karkas) Kg 51,00
Dana eti (karkas) Kg 36,48
Buğday Kg 1,65
Mısır Kg 4,39
Bulgur (pilavlık) Kg 3,84
Buğday kırığı Kg 1,58
Kırmızı mercimek Kg 7,96
Yeşil mercimek Kg 8,17
Ayçiçeği (yağlık) Kg 4,22

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

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