Bursa Ticaret Borsası
Bursa Ticaret Borsası'nda karkas kuzu etinin kilogramı 49 liradan satıldı.
22.07.2020 16:19 | Son Güncelleme: 22.07.2020 16:45
Bursa Ticaret Borsası'nda karkas kuzu etinin kilogramı 49 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktarı
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuzu eti (karkas)
|Kg
|49,00
|49,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|36,57
|36,57
|Dana eti
|Kg
|47,88
|47,88
|Dana (canlı)
|Kg
|19,00
|19,00
|Kuzu (canlı)
|Kg
|26,50
|26,50
|Düve (canlı)
|Kg
|18,50
|18,50
Kaynak: AA