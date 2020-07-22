Bursa Ticaret Borsası Bursa Ticaret Borsası'nda karkas kuzu etinin kilogramı 49 liradan satıldı.

Bursa Ticaret Borsası'nda karkas kuzu etinin kilogramı 49 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları şöyle:

Ürün Miktarı En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuzu eti (karkas) Kg 49,00 49,00 Dana eti (karkas) Kg 36,57 36,57 Dana eti Kg 47,88 47,88 Dana (canlı) Kg 19,00 19,00 Kuzu (canlı) Kg 26,50 26,50 Düve (canlı) Kg 18,50 18,50

Kaynak: AA