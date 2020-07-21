Bursa Ticaret Borsası
Bursa Ticaret Borsası'nda karkas kuzu etinin kilogramı en yüksek 48 liradan satıldı.
21.07.2020 15:37 | Son Güncelleme: 21.07.2020 15:59
Bursa Ticaret Borsası'nda karkas kuzu etinin kilogramı en yüksek 48 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktarı
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuzu eti (karkas)
|Kg
|47,00
|48,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|35,00
|39,70
|Dana eti (but)
|Kg
|37,00
|37,00
|Dana (canlı)
|Kg
|18,50
|20,00
|Kuzu (canlı)
|Kg
|26,00
|26,00
|Sığır (canlı)
|Kg
|15,00
|15,00
Kaynak: AA