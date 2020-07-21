Bursa Ticaret Borsası Bursa Ticaret Borsası'nda karkas kuzu etinin kilogramı en yüksek 48 liradan satıldı.

Bursa Ticaret Borsası'nda karkas kuzu etinin kilogramı en yüksek 48 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları şöyle:

Ürün Miktarı En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuzu eti (karkas) Kg 47,00 48,00 Dana eti (karkas) Kg 35,00 39,70 Dana eti (but) Kg 37,00 37,00 Dana (canlı) Kg 18,50 20,00 Kuzu (canlı) Kg 26,00 26,00 Sığır (canlı) Kg 15,00 15,00

Kaynak: AA