Bursa Ticaret Borsası
Bursa Ticaret Borsası'nda siyah zeytinin kilogramı ortalama 18,08 liradan satıldı.
13.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:30
Bursa Ticaret Borsası'nda siyah zeytinin kilogramı ortalama 18,08 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Cinsi
|Miktarı
|Fiyatı (TL)
|Yeşil zeytin
|kg
|29,90
|Siyah zeytin
|kg
|18,08
|Kuzu (canlı)
|kg
|24,86
|Dana (canlı)
|kg
|18,00
|Sığır (canlı)
|kg
|13,26
|Düve (canlı)
|kg
|17,50
|Armut
|kg
|4,92
|Ayva
|kg
|4,00
Kaynak: AA